24 घंटे में SSP ने किए140 से अधिक पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

इसी तरह से एक और सूची जारी कई जिसमें आठ उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार विकास तौमर को चौकी प्रभारी साहबलोल से चिलकाना थाने भेजा गया है। थाना एचटी से उपेंद्र सिंह को साहबलोल चौकी का चार्ज दिया गया है। शशांक गिरी चौकी प्रभारी जेल चुंगी को चौकी प्रभारी लेबर कालोनी बनाया गया है। बिहारीगढ़ थाने से उपरनिरीक्षक अभिषेक कुशवाह को चौकी जेल चुंगी का प्रभारी बनाया गया है। चौकी प्रभारी लेबर कालोनी अवशेष भाटी को कोतवाली मंडी भेजा गया है। उपनिरीक्षक सुखबीर सिंह को कोतवाली सदर बाजार से थाना चिलकाना भेजा गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक भरतवीर सिंह का तबादला निरस्त करते हुए उन्हे 112 कार्यालय भेजा गया है। इन्हे नागल भेज दिया गया था लेकिन एसएसपी को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ गया। महिला उननिरीक्षक वर्षा रानी को गंगोह से थाना नागल किया गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक कावेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से महिला थाने भेजा गया है। इनके अलावा एक और सूची एसएसपी ने जारी की है जिसमे 106 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं।