24 घंटे में SSP ने किए140 से अधिक पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

सहारनपुर एसएसपी ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस )
UP Police : सहारनपुर एसएसपी ने महकमें में बड़ा फेरबदल कर दिया है। महज 24 घंटे में एसएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। पहले एसएसपी ने 27 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया था। इसके बाद 106 पुलिसकर्मियों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस लाइन से आरक्षियों की नियुक्तियां अलग-अलग थानों में की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी ने साइबर क्राइम थाने से लेकर अपराध शाखा, कोतवाली सदर बाजार, थाना जनकपुरी और अन्य थानो में तैनात निरीक्षक और उपनिरीक्षकों की अदला-बदली की है। निरीक्षक प्रमोद कुमार, संजय कुमार और दिनेश कुमार को साइबर क्राइम थाने से अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह से रामपुर मनिहारान थाने में तैनात निरीक्षक संजीव कुमार को अब साइबर क्राइम थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से उपनिरीक्षक सुनील कुमार को जनकपुरी से साइबर क्राइम थाने भेजा गया है। साइबर क्राइम में तैनात संदीप बालियान को कोतवाली देहात और सुधीर अहलावत को कोतवाली मंडी भेजा गया है।
इसी तरह से एक और सूची जारी कई जिसमें आठ उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार विकास तौमर को चौकी प्रभारी साहबलोल से चिलकाना थाने भेजा गया है। थाना एचटी से उपेंद्र सिंह को साहबलोल चौकी का चार्ज दिया गया है। शशांक गिरी चौकी प्रभारी जेल चुंगी को चौकी प्रभारी लेबर कालोनी बनाया गया है। बिहारीगढ़ थाने से उपरनिरीक्षक अभिषेक कुशवाह को चौकी जेल चुंगी का प्रभारी बनाया गया है। चौकी प्रभारी लेबर कालोनी अवशेष भाटी को कोतवाली मंडी भेजा गया है। उपनिरीक्षक सुखबीर सिंह को कोतवाली सदर बाजार से थाना चिलकाना भेजा गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक भरतवीर सिंह का तबादला निरस्त करते हुए उन्हे 112 कार्यालय भेजा गया है। इन्हे नागल भेज दिया गया था लेकिन एसएसपी को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ गया। महिला उननिरीक्षक वर्षा रानी को गंगोह से थाना नागल किया गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक कावेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से महिला थाने भेजा गया है। इनके अलावा एक और सूची एसएसपी ने जारी की है जिसमे 106 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग