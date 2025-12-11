11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

24 घंटे में SSP ने किए140 से अधिक पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

UP Police : एसएसपी ने पहले निरीक्षक फिर उप निरीक्षक और फिर आरक्षियों की तबादला सूची निकाली।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 11, 2025

SSP

सहारनपुर एसएसपी ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस )

UP Police : सहारनपुर एसएसपी ने महकमें में बड़ा फेरबदल कर दिया है। महज 24 घंटे में एसएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। पहले एसएसपी ने 27 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया था। इसके बाद 106 पुलिसकर्मियों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस लाइन से आरक्षियों की नियुक्तियां अलग-अलग थानों में की गई है।

कई थानों से बदल दिए निरीक्षक और उपनिरीक्षक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी ने साइबर क्राइम थाने से लेकर अपराध शाखा, कोतवाली सदर बाजार, थाना जनकपुरी और अन्य थानो में तैनात निरीक्षक और उपनिरीक्षकों की अदला-बदली की है। निरीक्षक प्रमोद कुमार, संजय कुमार और दिनेश कुमार को साइबर क्राइम थाने से अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह से रामपुर मनिहारान थाने में तैनात निरीक्षक संजीव कुमार को अब साइबर क्राइम थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से उपनिरीक्षक सुनील कुमार को जनकपुरी से साइबर क्राइम थाने भेजा गया है। साइबर क्राइम में तैनात संदीप बालियान को कोतवाली देहात और सुधीर अहलावत को कोतवाली मंडी भेजा गया है।

ये भी किए तबादलें

इसी तरह से एक और सूची जारी कई जिसमें आठ उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार विकास तौमर को चौकी प्रभारी साहबलोल से चिलकाना थाने भेजा गया है। थाना एचटी से उपेंद्र सिंह को साहबलोल चौकी का चार्ज दिया गया है। शशांक गिरी चौकी प्रभारी जेल चुंगी को चौकी प्रभारी लेबर कालोनी बनाया गया है। बिहारीगढ़ थाने से उपरनिरीक्षक अभिषेक कुशवाह को चौकी जेल चुंगी का प्रभारी बनाया गया है। चौकी प्रभारी लेबर कालोनी अवशेष भाटी को कोतवाली मंडी भेजा गया है। उपनिरीक्षक सुखबीर सिंह को कोतवाली सदर बाजार से थाना चिलकाना भेजा गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक भरतवीर सिंह का तबादला निरस्त करते हुए उन्हे 112 कार्यालय भेजा गया है। इन्हे नागल भेज दिया गया था लेकिन एसएसपी को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ गया। महिला उननिरीक्षक वर्षा रानी को गंगोह से थाना नागल किया गया है। इसी तरह से उपनिरीक्षक कावेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से महिला थाने भेजा गया है। इनके अलावा एक और सूची एसएसपी ने जारी की है जिसमे 106 आरक्षियों के तबादले किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 11:58 pm

Published on:

11 Dec 2025 11:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / 24 घंटे में SSP ने किए140 से अधिक पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली की नारकोटिक्स टीम ने सहारनपुर में की छापेमारी, छह से अधिक लोग हिरासत में

Medicine
सहारनपुर

धूप सेकने रेलवे ट्रैक पर जा बैठा युवक, अचानक आ गई ट्रेन

Train Accident
सहारनपुर

अब किन्नरों को नेग में मिलेंगे 1100 रुपये ! नहीं मानने पर आएगी पुलिस

Saharanpur News
सहारनपुर

फैक्ट्री में अवैध शराब बनवाकर करोड़ों का घौटाला करने वाले एमडी समेत 27 पर गैंगस्टर, जानिए खेल

Saharanpur
सहारनपुर

मर जाना मंजूर, लेकिन ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाऊंगा: मौलाना अरशद मदनी

सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.