पुलिस ने देवर को नहीं पकड़ा तो तीन बेटियों के साथ थाने पहुंची महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास

महिला के मुताबिक इसके बाद उसने अफसरों की दहलीज के चक्कर भी काटे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसे लग रहा था कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए बेटियों के साथ आत्मदाह की सोची। महिला ने घटना के बारे में बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता है, घर में वह अकेली थी और इसी दौरान देवर ने उसके साथ मुस्लिम करने का प्रयास किया उसने थाने पर इस पूरे मामले की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस ने देवर को थाने जरूर बुलाया लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया उधर एसपी मनोज यादव का कहना है कि थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है महिला के बयान होने बाकी हैं जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा