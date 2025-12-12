12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सहारनपुर

पुलिस ने देवर को नहीं पकड़ा तो तीन बेटियों के साथ थाने पहुंची महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास

UP News : महिला ने कहा कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए उसने आत्मदाह का प्रयास किया है।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 12, 2025

Saharanpur News

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : यूपी के सहारनपुर में जनकपुरी थाने के अंदर एक महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। महिला ने अपने कपड़ों में आग भी लगा ली लेकिन अभी मामूली रूप से ही आग लगी थी कि पुलिसकर्मियों ने आग को बुझा लिया। इसके बाद पीड़िता ने बताया कि देवर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया लेकिन पुलिस आरोपी देवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी से क्षुब्ध होकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया है।

तीन बेटियों के साथ पहुंची थी महिला ( UP News )

अपनी तीन बेटियों के साथ आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला का आरोप है कि उसके साथ उसके देवर ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की पुलिस ने देवर को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन उसे छोड़ दिया और इसी से शुभ होकर महिला को लगा कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए उसने अपनी तीन बेटियों के साथ थाने में पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। बाद में पूछताछ पर महिला ने यह भी बताया कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया भी था लेकिन बाद छोड़ दिया था।

महिला ने कहा नहीं हो रही सुनवाई

महिला के मुताबिक इसके बाद उसने अफसरों की दहलीज के चक्कर भी काटे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसे लग रहा था कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए बेटियों के साथ आत्मदाह की सोची। महिला ने घटना के बारे में बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता है, घर में वह अकेली थी और इसी दौरान देवर ने उसके साथ मुस्लिम करने का प्रयास किया उसने थाने पर इस पूरे मामले की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस ने देवर को थाने जरूर बुलाया लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया उधर एसपी मनोज यादव का कहना है कि थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है महिला के बयान होने बाकी हैं जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा

Published on:

12 Dec 2025 09:26 pm

पुलिस ने देवर को नहीं पकड़ा तो तीन बेटियों के साथ थाने पहुंची महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास

