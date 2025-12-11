दिल्ली की नारकोटिक्स टीम ने सहारनपुर में की छापेमारी, छह से अधिक लोग हिरासत में

इसके बाद टीम ने कुछ लोगों को हिरासत ले लिया। इनसे पूछताछ की गई और बाद में टीम ने करीब आधा दर्जन लोगों को अपने साथ दिल्ली ले गई। स्थानीय पुलिस ने यही बताया कि टीम दिल्ली से आई थी। उनके पास पहले से कुछ सूचना थी। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की। स्थानीय पुलिस साथ रही और जांच में सहयोग किया। माना जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। सहारनपुर में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाईयों का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे में नारकोटिक्स टीम सहारनपुर पर विशेष नजर रखे हुए है।