दिल्ली की नारकोटिक्स टीम ने सहारनपुर में की छापेमारी, छह से अधिक लोग हिरासत में

दवाइयां। पत्रिका फाइल फोटो
UP News : दिल्ली की नार्कोटिक्स टीम ने सहारनपुर के रामपुर मनिहारान समेत कई कस्बों में छापेमारी करते हुए कथित रूप से संदिग्ध सामग्री बरामद की और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद से दवा विक्रेताओं में हडकंप मचा हुआ है।
गुरुवार को दिल्ली से आई नारकोटिक्स टीम सहारनपुर पहुंची। इस टीम ने सहारनपुर के कस्बा रामपुर मनिहारान समेत अन्य कस्बों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह टीम पहले से ही यहां के दवा कारोबारियों पर नजर रखे हुई थी। इसी आधार पर टीम गुरुवार को अचानक सहारनपुर आ धमकी। टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ रामपुर मनिहारान के दवा विक्रेताओं के यहां छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान टीम बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की और कुछ प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली है।
इसके बाद टीम ने कुछ लोगों को हिरासत ले लिया। इनसे पूछताछ की गई और बाद में टीम ने करीब आधा दर्जन लोगों को अपने साथ दिल्ली ले गई। स्थानीय पुलिस ने यही बताया कि टीम दिल्ली से आई थी। उनके पास पहले से कुछ सूचना थी। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की। स्थानीय पुलिस साथ रही और जांच में सहयोग किया। माना जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। सहारनपुर में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाईयों का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे में नारकोटिक्स टीम सहारनपुर पर विशेष नजर रखे हुए है।
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
