मर जाना मंजूर, लेकिन ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाऊंगा: मौलाना अरशद मदनी

मौलाना मदनी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, 'हमारे खिलाफ गलतफहमियां न फैलाई जाएं। हमें किसी के 'वंदे मातरम्' गाने या पढ़ने पर एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। हम एक खुदा (अल्लाह) को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं और न किसी के आगे सिर झुकाते हैं।