अब किन्नरों को नेग में मिलेंगे 1100 रुपये ! नहीं मानने पर आएगी पुलिस

ऐसे में पंचायत ने यह निर्णय किया है कि अब लड़का पैदा होने पर या घर में कोई भी कार्य शुभ होने पर किन्नरों को नेग के रूप में सिर्फ 1100 रुपेय ही दिए जाएंगे। एक ग्रामीण ने पंचायत में बताया कि, उनका बच्चा बीमार था। परिवार दवाई के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा था इसी बीच किन्नर आ गए और परिवार से पैसे ले लिए इसके साथ-साथ बहुत अभद्रता भी की। ऐसे मामलों को देखते हुए पंचायत ने कहा कि अगर कोई किन्नर परिवार पर दबाव बनाता है या अभद्रता करता है तो ऐसे में पूरा गांव एक है और पुलिस को बुलाकर कार्रवाई कराई जाएगी। उधर थाना प्रभारी का भी कहना है कि इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी।