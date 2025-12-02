बेटी ने खोला ‘अफेयर’ का राज तो छह महीने बाद कब्र से निकलवाया गया पिता का शव, जानिए पूरी कहानी

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP Crime : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले एक स्क्रैप व्यापारी की पिछले दिनों संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के शव को दफन कर दिया था। उस समय पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए परिवार वालों से कई बार कहा था लेकिन परिवार के लोग नहीं माने थे। अब इस हत्याकांड में पिता का कथित अफेयर सामने आने पर 184 दिन बाद स्क्रैप व्यापारी का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
परिजनों को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की गवाही देगी। परिजनों के अनुसार स्क्रैप व्यापारी की 31 मई को मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 21 दिन बाद स्क्रैप व्यापारी की बेटी ने अपने चाचा को बताया कि, 'मां का किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है'' ये भी बताया कि पिता की मौत कोई हाद्सा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। आरोप लगाया कि मां ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पिता को जहर दे दिया और मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए। उन्होंने जिलाधिकारी को पूरी बात बताते हुए गुहार लगाई कि कब्र खुदवाकर व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
बेटी ने अपने चाचा को ये भी बताया कि पिता को जहर देकर मारा गया था इसलिए पिता के शव का रंग नीला पड़ गया था। इस बयान से परिजनों को पूरा शक हो गया कि मामला हत्या का है। स्क्रैप व्यापारी की बेटी ने अपने चाचा को ये भी बताया कि ''अम्मी और अब्बू में अक्सर झगड़ा रहता था। दोनों काफी लड़ते थे। अम्मी अब अब्बू के बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्मी ने अपने ब्वायफ्रेंड के साथ मिलकर अब्बू को जहर दे दिया''
जिलाधिकारी ने परिवार वालों की शिकायत पर इस मामले की जांच एसडीएम सदर को दे दी थी। करीब छह महीने बाद अब एडीएम सदर के आदेश पर पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी के शव को कब्र से बाहर निकलवाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अब परिवार वालों को पूरी उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होना आएगा।
