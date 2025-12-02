Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

बेटी ने खोला ‘अफेयर’ का राज तो छह महीने बाद कब्र से निकलवाया गया पिता का शव, जानिए पूरी कहानी

UP Crime : बेटी ने पिता के मरने के 26 दिन बाद चाचा के सामने अफेयर का राज खोला। इसके बाद पूरा परिवार जिलाधिकारी के पास पहुंचा और शव कब्र से निकलवाने की मांग की।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 02, 2025

Saharanpur News

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP Crime : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले एक स्क्रैप व्यापारी की पिछले दिनों संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के शव को दफन कर दिया था। उस समय पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए परिवार वालों से कई बार कहा था लेकिन परिवार के लोग नहीं माने थे। अब इस हत्याकांड में पिता का कथित अफेयर सामने आने पर 184 दिन बाद स्क्रैप व्यापारी का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

बेटी ने 21 दिन बाद बताया कि मां का अफेयर है

परिजनों को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की गवाही देगी। परिजनों के अनुसार स्क्रैप व्यापारी की 31 मई को मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 21 दिन बाद स्क्रैप व्यापारी की बेटी ने अपने चाचा को बताया कि, 'मां का किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है'' ये भी बताया कि पिता की मौत कोई हाद्सा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। आरोप लगाया कि मां ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पिता को जहर दे दिया और मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए। उन्होंने जिलाधिकारी को पूरी बात बताते हुए गुहार लगाई कि कब्र खुदवाकर व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

बेटी ने बताया जहर दिया या इसलिए शव नीला पड़ा

बेटी ने अपने चाचा को ये भी बताया कि पिता को जहर देकर मारा गया था इसलिए पिता के शव का रंग नीला पड़ गया था। इस बयान से परिजनों को पूरा शक हो गया कि मामला हत्या का है। स्क्रैप व्यापारी की बेटी ने अपने चाचा को ये भी बताया कि ''अम्मी और अब्बू में अक्सर झगड़ा रहता था। दोनों काफी लड़ते थे। अम्मी अब अब्बू के बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्मी ने अपने ब्वायफ्रेंड के साथ मिलकर अब्बू को जहर दे दिया''

अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज ( UP Crime )

जिलाधिकारी ने परिवार वालों की शिकायत पर इस मामले की जांच एसडीएम सदर को दे दी थी। करीब छह महीने बाद अब एडीएम सदर के आदेश पर पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी के शव को कब्र से बाहर निकलवाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अब परिवार वालों को पूरी उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होना आएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 08:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / बेटी ने खोला ‘अफेयर’ का राज तो छह महीने बाद कब्र से निकलवाया गया पिता का शव, जानिए पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बजरी से भरा डंपर कार पर पलटा, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत, मचा कोहराम

Road Accident dath
सहारनपुर

मारुति स्विफ्ट को ‘टीन का डिब्बा’ बोला तो कार मालिक ने बाइक सवार को पहले जमकर पीटा फिर बोनट पर डालकर दौड़ा दी कार

Saharanpur News
सहारनपुर

9 साल के छात्र को गला पकड़कर घसीटते हुए ले गया प्रबंधक और जमकर पीटा

School
सहारनपुर

सहारनपुर में स्कॉर्पियो से भाग रहे गोकश का हाफ एनकाउंटर

Encounter
सहारनपुर

सहारनपुर में साढ़े चार करोड़ रुपए कीमत की अफीम के साथ आसिफ गिरफ्तार, जानिए क्या थे मंसूबे

सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.