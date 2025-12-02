बेटी ने खोला ‘अफेयर’ का राज तो छह महीने बाद कब्र से निकलवाया गया पिता का शव, जानिए पूरी कहानी

परिजनों को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की गवाही देगी। परिजनों के अनुसार स्क्रैप व्यापारी की 31 मई को मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 21 दिन बाद स्क्रैप व्यापारी की बेटी ने अपने चाचा को बताया कि, 'मां का किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है'' ये भी बताया कि पिता की मौत कोई हाद्सा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। आरोप लगाया कि मां ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पिता को जहर दे दिया और मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए। उन्होंने जिलाधिकारी को पूरी बात बताते हुए गुहार लगाई कि कब्र खुदवाकर व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।