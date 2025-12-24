यूपी के इस जिले को यूं ही नहीं कहते नकलीपुर! नकली उत्पादों के बाद अब यहां मिले नकली लोग, 79 पर FIR

Saharanpur : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की पहचान दशकों से काष्ठ नगरी के रूप में होती आई है लेकिन अब इसका नया नाम ''नकलीपुर'' भी है। सहारनपुर को नकलीपुर यूं ही नहीं कहा जा रहा बल्कि इसकी एक वजह है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी तक आपने सहारनपुर में नकली घी, नकली तेल, नकली मोबिल ऑयल, नकली मसाले, नकली कपड़े, नकली सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, नकली इलैक्ट्रॉनिक सामान, नकली ऐसेसिरीज और नकली दवाइयां मिलने की खबरें सुनी होंगी लेकिन अब यहां नकली लोग भी सामने आ रहे हैं। न्यायालय में चल रहे मामलों में की जब जांच कराई गई तो उनमें फर्जी जमानती मिले हैं।