यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

मामले की जानकारी देती यमुनानगर पुलिस
Crime : बरेली से सहारनपुर लाई जा रही करीब 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन ( स्मैक ) के साथ यमुनानगर पुलिस ने बरेली के एक युवक को गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ में बताया कि यह सारी स्मैक सहारनपुर में सप्लाई होनी थी। इस व्यक्ति से मिली लीड़ के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जिसे यह सारी स्मैक सहानपुर में डिलीवर होनी थी।
इस घटना ने साफ कर दिया है कि भले ही सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी-बड़ी कार्रवाई नशीले पदार्थों के तस्करों पर करने की बात कह रही हो लेकिन अभी भी हालात बहुत नहीं सुधर पाए हैं। बरेली से अभी भी लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी सहारपुर में हो रही है। यह सारे नशीले पदार्थ युवाओं को महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर इन युवाओं की जिंदगी गर्त में जा रही है वहीं इनके परिवारों को भारी आर्थिक हानि भी हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये युवा अपनी पूंजी और अपने घरों में रखी हुई पूंजी भी नशीली वस्तुओं को खरीदने में लगा देते हैं।
यमुनानगर पुलिस के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक बड़ी मात्रा में स्मैक लेकर आ रहा है। इस लीड़ पर काम करते हुए टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसने अपना नाम रजनेश पुत्र ताराचंद निवासी बरेली बताया। इसके कब्जे से करीब 90 लाख रुपये कीमत की स्मैक मिली। पूछताछ में इसने बताया कि यह सारी स्मैक सहारनपुर जानी थी। यह सारा माला सहारनपुर के गांव दबकोरा के रहने वाले सूफियान को जाना था। इस लीड़ पर पुलिस ने सहारनपुर के सूफियान को भी गिरफ्तार कर लिया।
