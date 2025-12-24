24 दिसंबर 2025,

बुधवार

सहारनपुर

यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

Crime : पुलिस पहले बरेली के युवक को पकड़ा तो उसने बताया कि माल सहारनपुर जा रहा है फिर सहारनपुर के तस्कर को भी पकड़ लिया।


Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 24, 2025

Yamuna Nagar Police

मामले की जानकारी देती यमुनानगर पुलिस

Crime : बरेली से सहारनपुर लाई जा रही करीब 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन ( स्मैक ) के साथ यमुनानगर पुलिस ने बरेली के एक युवक को गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ में बताया कि यह सारी स्मैक सहारनपुर में सप्लाई होनी थी। इस व्यक्ति से मिली लीड़ के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जिसे यह सारी स्मैक सहानपुर में डिलीवर होनी थी।

सहारनपुर के पुलिस के दावे पर प्रहार

इस घटना ने साफ कर दिया है कि भले ही सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी-बड़ी कार्रवाई नशीले पदार्थों के तस्करों पर करने की बात कह रही हो लेकिन अभी भी हालात बहुत नहीं सुधर पाए हैं। बरेली से अभी भी लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी सहारपुर में हो रही है। यह सारे नशीले पदार्थ युवाओं को महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर इन युवाओं की जिंदगी गर्त में जा रही है वहीं इनके परिवारों को भारी आर्थिक हानि भी हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये युवा अपनी पूंजी और अपने घरों में रखी हुई पूंजी भी नशीली वस्तुओं को खरीदने में लगा देते हैं।

एंटी नारकोटिक्स टीम को मिली लीड़

यमुनानगर पुलिस के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक बड़ी मात्रा में स्मैक लेकर आ रहा है। इस लीड़ पर काम करते हुए टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसने अपना नाम रजनेश पुत्र ताराचंद निवासी बरेली बताया। इसके कब्जे से करीब 90 लाख रुपये कीमत की स्मैक मिली। पूछताछ में इसने बताया कि यह सारी स्मैक सहारनपुर जानी थी। यह सारा माला सहारनपुर के गांव दबकोरा के रहने वाले सूफियान को जाना था। इस लीड़ पर पुलिस ने सहारनपुर के सूफियान को भी गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

24 Dec 2025 08:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

