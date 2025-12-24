यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपये कीमत की हेरोइन

इस घटना ने साफ कर दिया है कि भले ही सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी-बड़ी कार्रवाई नशीले पदार्थों के तस्करों पर करने की बात कह रही हो लेकिन अभी भी हालात बहुत नहीं सुधर पाए हैं। बरेली से अभी भी लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी सहारपुर में हो रही है। यह सारे नशीले पदार्थ युवाओं को महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर इन युवाओं की जिंदगी गर्त में जा रही है वहीं इनके परिवारों को भारी आर्थिक हानि भी हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये युवा अपनी पूंजी और अपने घरों में रखी हुई पूंजी भी नशीली वस्तुओं को खरीदने में लगा देते हैं।