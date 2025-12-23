सहारनपुर के पांच दोस्तों की कुरुक्षेत्र में मौत, बंद कमरे में पड़े मिले शव

सोमवार रात इन्होंने पीपली रोड पर एक होटल का रूम किराए पर लिया था। रात के समय इन्होंने कमरे में अंगीठी सुलगाई और सो गए। इसके बाद मंगलवार सुबह इनका रूम नहीं खुला। सुबह तक भी जब कोई कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल के स्टाफ ने रुम खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। होटल स्वामी को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा तुड़वाया गया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। पांचों रूम के अंदर पड़े हुए थे लेकिन किसी भी सांस नहीं चल रही थी। मरने वालों में नूर और सोनू सगे भाई हैं। नूर की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी। सोनू की शादी करीब तीन साल पहले हो गई थी लेकिन सोनू को कई संतान नहीं है। इनके दो बड़ी बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। रोशनपाल और रामकुमार आपस में जीजा-साला हैं।