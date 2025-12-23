सहारनपुर में ट्रेन से कटकर जीजा-साला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : सहारनपुर में जीजा-साला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। इसी दौरान आई मालगाड़ी ने इन्हे चपेट में ले लिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
शेखपुरा निवासी 22 वर्षीय अरमान और 23 वर्षीय सिकंदर पेपर मिल के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। दोनों यहां बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे और उठे नहीं। देखते ही देखते ट्रेन ने इन्हे अपनी चपेट में ले लिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने दुर्घटना की सूचना फाटक मैन को दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर परिवार वालों को सूचना दी। दोनों की एक साथ मौत हो जाने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया।
लोको पायलट ने फाटकमैन को बताया कि दो युवक रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। दोनों को देखकर उसने काफी देर तक हॉर्न दिया लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हटा। पायलट ने बताया कि उसने एमरजेंसी ब्रेक भी लगाए लेकिन मालगाड़ी में एक अनुपात में ही एमरजेंसी ब्रेक लगाए जा सकते थे। मौसम खराब होने की वजह से दोनों उसे तब दिखे जब तक मालगाड़ी काफी नजदीक जा चुकी थी। ऐसे में उसके पास हॉर्न ही एक तरीका था। वह ब्रेक लगाने के साथ-साथ हॉर्न बजाता रहा लेकिन दोनों ने नहीं सुना और दोनों रेलवे ट्रैक पर ही बैठे रहे।
उधर इस दुर्घटना के ही कुछ ही देर बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन में सवार होते समय देवबंद निवासी मनोज चौहान का पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में गए। इस दुर्घटना में मनोज चौहान के दोनों पैर कट गए। हालत गंभीर होने पर मनोज को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मंगलवार शाम तक मनोज की हालत गंभीर बनी हुई थी।
