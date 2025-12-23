सहारनपुर में ट्रेन से कटकर जीजा-साला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

शेखपुरा निवासी 22 वर्षीय अरमान और 23 वर्षीय सिकंदर पेपर मिल के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। दोनों यहां बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे और उठे नहीं। देखते ही देखते ट्रेन ने इन्हे अपनी चपेट में ले लिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने दुर्घटना की सूचना फाटक मैन को दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर परिवार वालों को सूचना दी। दोनों की एक साथ मौत हो जाने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया।