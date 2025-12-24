एंड्रॉयड यूजर के लिए खुशखबरी, गूगल ने भारत में लांच किया ELS सिस्टम, जानिए इसके लाभ

अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मोबाइल फोन की लोकेशन बंद होने पर कैसे जाएगी तो इसके लिए गूगल ने तीन तरह के तरीके अपनाए हैं। पहले लोकेशन लेगा यदि फोन में लोकेशन नहीं है तो फिर कॉलिंग टॉवर से लोकेशन लेगा और अगर सिमकार्ड भी नहीं है तो फिर वाईफाई के आईपी नंबर से आपकी लोकेशन लेकर सीधे ऑपरेटर को भेज देगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज् बन गया है जिसके पास यह सेवा होगी। एसपी ट्रैफिक व 112 के प्रभारी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तकनीक से लाभ होगा। अभी तक लोकेशन को लेकर जो परेशानियां आती थी वो कम हो जाएंगी और रीच टाइम भी कम हो जाएग।