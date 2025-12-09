सहारनपुर में सोशल मीडिया पर लगाए गए स्टेटस को लेकर बवाल! पंचायत में फायरिंग

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ( Gemini )
UP News : यूपी के सहारनपुर में शिवाजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से माहौल खराब हो गया। दो समुदाय के युवकों के बीच मारपीट हो गई। इसी को लेकर शाम को गांव में पंचायत चल रही थी। आरोप है कि एक समुदाय के लोग पंचायत में पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस हमले में दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भिजवाकर गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है।
घटना रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के गांव तिरपड़ी की है। इसी गांव के रहने वाले युवक रोहित के अनुसार गांव के एक दूसरे संप्रदाय के युवक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक आपत्तिजनक स्टेट्स लगाया था। इसी पोस्ट को लेकर रोहित की स्टेटस लगाने वाले युवक से बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद सोमवार की सुबह पोस्ट करने वाला युवक अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आया और रोहित के साथ मारपीट कर दी। इसी दुस्साहस के विरोध में शाम को गांव में रोहित पक्ष के लोगों की पंचायत हो रही थी।
आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग इसी पंचायत में पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में छर्रे लगने से दो ग्रामीण घायल हो गए। दोनों के अस्पताल भर्ती कराया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और पूरी घटना की पड़ताल की। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बताया कि घायलों की हालत ठीक है। उधर गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि एसपी देहात का सागर जैन का कहना है कि हालात सामान्य हैं। तहरीर आते ही मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
