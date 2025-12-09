सहारनपुर में सोशल मीडिया पर लगाए गए स्टेटस को लेकर बवाल! पंचायत में फायरिंग

आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग इसी पंचायत में पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में छर्रे लगने से दो ग्रामीण घायल हो गए। दोनों के अस्पताल भर्ती कराया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और पूरी घटना की पड़ताल की। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बताया कि घायलों की हालत ठीक है। उधर गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि एसपी देहात का सागर जैन का कहना है कि हालात सामान्य हैं। तहरीर आते ही मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।