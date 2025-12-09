पांच साल से रिलेशन में रह रही लड़कियां पांच घंटे की पंचायत के बाद जुदा हुई तो गले लगकर खूब रोई

दोनों करीब पांच साल पहले सोशल मीडिया पर मिली। दोनों एक दूसरे से बात करने लगी। फिर इन्होंने एक ही कंपनी के लिए काम किया। दोनों कंपनी के टूर पर निकली और 17 दिन एक साथ रही। यहीं से इनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। युवती ने बताया कि जब वह टूर से वापस घर लौटी तो परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की और उत्पीड़न किया। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जहां से छुट्टी मिलते ही वह सीधे सहारनपुर आ गई। उधर महिला ने बताया कि युवती कैमिस्ट है। जो उसका और उसके तीनों बच्चा का पूरा ध्यान रखती है। यह भी बताया कि पति ध्यान नहीं रखते इसलिए नजदीकियां बढ़ गई। अब दोनों अलग-अलग रहेंगी लेकिन मिलते की छूट दी गई है।