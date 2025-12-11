फैक्ट्री में अवैध शराब बनवाकर करोड़ों का घौटाला करने वाले एमडी समेत 27 पर गैंगस्टर, जानिए खेल

एसपी सिटी व्योम बिंदल के अनुसार पुलिस को यह शिकायतें मिली कि सहारनपुर के टपरी में जो शराब फैक्ट्री है उसमें बड़ा खेल हो रहा है। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में शराब गलत बारकोड से निकाली जा रही है। इस पर कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड की जांच की गई तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि कंपनी के एमडी प्रणव अनेजा समेत करीब 27 लोग इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। इन्होंने अपना पूरा गैंग बना रखा है और सभी मिलकर फैक्ट्री में अवैध रूप से अतिरिक्त देशी शराब बनाते हैं और फिर उसे बारकोडिंग से लेकर डिस्पैचिंग और गेट से बाहर तक निकलवाते हैं। इसके बाद इस शराब को अलग-अलग प्रदेशों में सप्लाई कराया जाता है। यह मामला खुलने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब इसी मामले में इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।