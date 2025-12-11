धूप सेकने रेलवे ट्रैक पर जा बैठा युवक, अचानक आ गई ट्रेन

परिजनों ने इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया और शव अपने साथ ले जाने की बात कहने लगे लेकिन पुलिस नहीं मानी और परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक ऐसा ही दूसरा मामला सहारनपुर में बुधवार को उस समय सामने आया जब स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद को देखकर एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना चिलकाना थाना क्षेत्र की है। चिलकाना कस्बे में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है मोहल्ला है। इसी कॉलोनी के रहने वाले सलमान पुत्र साजिद और फैजान व आस मोहम्मद आदि के बीच स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों में मारपीट होने लगी। ईंट पत्थर भी चलने लगे। इसी दौरान यहां 65 वर्षीय हमीद भी गली में अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जब उन्होंने यह झगड़ा देखा तो वह डर गए। उनकी धड़कन बढ़ गई और ह्दय गति रुक जाने से मौत हो गई।