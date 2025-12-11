धूप सेकने रेलवे ट्रैक पर जा बैठा युवक, अचानक आ गई ट्रेन

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP News : सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर बड़कोली के पास एक युवा किसान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस युवक का खेत रेलवे ट्रैक के पास है। बताया जाता है कि खेत में काम करने के बाद वह थोड़ी देर धूप सेकने के लिए रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गया और इसी दौरान ट्रेन आ गई।
इस घटना के बाद से किसान के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। गांव कमालपुर बाड़कोली के रहने वाले कंवरपाल सिंह का 35 वर्षीय बेटा पंकित अपने खेत में रोजाना की तरह काम कर रहा था। कुछ देर खेत में काम करने के बाद वह धूप सेकने के लिए खेत के पास ही रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गया। इसी दौरान दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि इसे संभलने का अवसर नहीं मिला और ट्रेन ने इसे चपेट में ले लिया। आस-पास खेतों में काम कर रहे अन्य लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने तो पंकित के घर वालों को सूचना दी।
परिजनों ने इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया और शव अपने साथ ले जाने की बात कहने लगे लेकिन पुलिस नहीं मानी और परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक ऐसा ही दूसरा मामला सहारनपुर में बुधवार को उस समय सामने आया जब स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद को देखकर एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना चिलकाना थाना क्षेत्र की है। चिलकाना कस्बे में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है मोहल्ला है। इसी कॉलोनी के रहने वाले सलमान पुत्र साजिद और फैजान व आस मोहम्मद आदि के बीच स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों में मारपीट होने लगी। ईंट पत्थर भी चलने लगे। इसी दौरान यहां 65 वर्षीय हमीद भी गली में अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जब उन्होंने यह झगड़ा देखा तो वह डर गए। उनकी धड़कन बढ़ गई और ह्दय गति रुक जाने से मौत हो गई।
