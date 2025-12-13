रिलेशनशिप में रह रही बेटी का आरोप ”पेट में पल रहे मेरे बच्चे को ही मार दिया”

युवती के अनुसार उसका प्रेमी रेलवे में कार्यरत है। युवती को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने परिवार वालों को इस रिलेशन के बारे में जानकारी दी। पीड़िता के अनुसार इस पर परिवार वालों ने प्रेमी संग उसकी शादी कराने से इंकार कर दिया और उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं गर्भ में पल रहा उसका बच्चा भी मर गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बुलाकर मामले में समझौता कराने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि युवती की मानसिक स्थित ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने चेतावनी देते हुए युवती को उसके परिजनों के दिया है कि अगर युवती के साथ किसी भी तरह का कोई उत्पीड़ हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।