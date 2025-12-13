रिलेशनशिप में रह रही बेटी का आरोप ”पेट में पल रहे मेरे बच्चे को ही मार दिया”

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP Crime : यूपी के सहारनपुर में एक हैरान कर देने वाला सामने आया है। तीन साल से अपने प्रेमी के साथ रिलेशन में रह रही एक युवती ने अपने ही माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि वह पेट से थी। जब उसने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया तो दोनों ने उसे बुरी तरह से पीटा और इस दौरान उसके पेट में पल रहे बच्चे (भ्रूण) की भी मौत हो गई।
इस घटना के बाद पीड़िता ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की ने बताया कि उसके माता-पिता उसे पीटते हैं। कमरे में बंद रखा जाता और उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। मामला गंभीर देखते हुए 112 की टीम इस युवती को कोतवाली देहात ले गई। कोतवाली देहात में दोनों पक्षों के बुलाया गया। युवती ने बताया कि वह अपनी ही बिरादरी के एक युवक से पिछले तीन सालों से प्रेम करती हैं। दोनों रिलेशनशिप में हैं। युवती ने यह भी बताया कि वह अपने प्रेमी से गर्भवती थी।
युवती के अनुसार उसका प्रेमी रेलवे में कार्यरत है। युवती को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने परिवार वालों को इस रिलेशन के बारे में जानकारी दी। पीड़िता के अनुसार इस पर परिवार वालों ने प्रेमी संग उसकी शादी कराने से इंकार कर दिया और उसके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं गर्भ में पल रहा उसका बच्चा भी मर गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बुलाकर मामले में समझौता कराने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि युवती की मानसिक स्थित ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने चेतावनी देते हुए युवती को उसके परिजनों के दिया है कि अगर युवती के साथ किसी भी तरह का कोई उत्पीड़ हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
