बाजार में महिला का पर्स चोरी, पुलिस ने कहा नंबर दे जाओ चोर के मिलते ही सूचित करेंगे

घटना रविवार शाम की है। चिलकाना अड्डे के पास रहने वाली महिला बबीता घर का कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए नेहरू मार्केट स्थित एक दुकान पर रुक गई। यहां महिला सामान देख रही थी तभी किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया। आशंका है कि दुकान में ही मौजूद एक अन्य महिला ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया और मौका पाकर दुकान से बाहर निकल गई। जब तक महिला को इस बात का पता चला कि उसका पर्स चोरी हो चुका है तब तक काफी देर हो चुकी थी। पर्स चुराने वाली महिला भीड़ में खो चुकी थी। इसके बाद महिला ने दुकानदार से कहा कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा तो दुकानदार ने सभी ग्राहकों को अंदर ही रोक दिया और सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद फुटेज देखने पर पता चला कि दो महिलाएं संदिग्ध तरीके से दुकान से निकली हैं। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई।