सहारनपुर

बाजार में महिला का पर्स चोरी, पुलिस ने कहा नंबर दे जाओ चोर के मिलते ही सूचित करेंगे

Crime : महिला मेडिकल की पढ़ाई कर रही अपनी बेटी की फीस के लिए पैसे लाई थी। बाजार में सारे पैसे चोरी हो गए।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 14, 2025

Saharanpur Police

सीसीटीवी फुटेज देखती सहारनपुर की कोतवाली नगर पुलिस टीम

Crime : सहारनपुर में घंटाघर के पास नेहरू मार्केट में शॉपिंग कर रही एक महिला का पर्स चोरी हो गया। महिला ने बताया कि पर्स में उसकी बेटी की फीस के 15 हजार रुपये थे। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस को दी तो प्राथमिक तौर पर दो संदिग्ध महिलाएं चिन्हित की गई लेकिन कोई सटीक सुराग नहीं लगा। महिला की आंखे नम हो गई तो पुलिस ने महिला को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि ''परेशान ना हों आराम से घर जाओ, तलाश कर रहे हैं चोर के मिलते ही फोन करके सूचित कर देंगे।

फीस के पैसे लेकर आई थी महिला ( Crime )

घटना रविवार शाम की है। चिलकाना अड्डे के पास रहने वाली महिला बबीता घर का कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए नेहरू मार्केट स्थित एक दुकान पर रुक गई। यहां महिला सामान देख रही थी तभी किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया। आशंका है कि दुकान में ही मौजूद एक अन्य महिला ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया और मौका पाकर दुकान से बाहर निकल गई। जब तक महिला को इस बात का पता चला कि उसका पर्स चोरी हो चुका है तब तक काफी देर हो चुकी थी। पर्स चुराने वाली महिला भीड़ में खो चुकी थी। इसके बाद महिला ने दुकानदार से कहा कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा तो दुकानदार ने सभी ग्राहकों को अंदर ही रोक दिया और सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद फुटेज देखने पर पता चला कि दो महिलाएं संदिग्ध तरीके से दुकान से निकली हैं। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई।

पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ती है महिला की बेटी

महिला बबीता ने पुलिस को बताया कि उसके पर्स में करीब 15 हजार रुपयों के अलावा एटीएम, आधार कार्ड और कुछ अन्य जरूरी कागजात थे। महिला ने बताया कि जो पैसे चोरी हुए हैं वो बेटी की फीस के थे। सोमवार को बेटी की फीस जमा होनी थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी दिल्ली रोड स्थित एक पैरामैडिकल कॉलेज से एएनएम की पढ़ाई कर रही है। बेटी की फीस जमा कराने के लिए वह पैसों का इंतजाम करके लाई थी। रास्ते में घर का कुछ जरूरी सामान लेने लगी। इसी दौरान दुकान के अंदर मौजूद एक किसी महिला ने उसका पर्स चोरी कर लिया।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी ( Crime )

सीसीटीवी में कैमरे देखने पर दो महिलाएं संदिग्ध दिखाई दी। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि दुकान के अंदर काफी भीड़ है। अधिकांश ग्राहक सामान देखने में लगे हुए हैं। तभी वहां से दो महिलाएं संदिग्ध तरीके से पीछे हटती हैं और फिर तेजी से दुकान से बाहर निकल जाती हैं। प्रथम दृष्टया इन्ही पर शक है। इनमें से एक महिला ने पीला शॉल ओढ़ा हुआ है और दूसरी महिला काले रंग के कपड़े पहने हुए है। दोनों जिस तरह से एक साथ दुकान से बाहर निकली हैं उससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया हो लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। सिर्फ आशंका जताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरें देखे जा रहे हैं। जल्द पता लगा लिया जाएगा।

महिला की आंखें हो गई नम

उधर इस घटना के बाद से महिला बबीता परेशान हैं। बीच बाजार में ही महिला की आंखें नम हो गई। नम आखों से महिला ने बताया कि उन्हे पैसों का इतना गम नहीं है लेकिन वह पैसे उन्होंने अपनी बेटी की फीस के लिए रखे थे। बीटिया की फीस जमा करनी थी और चोर उसकी बेटी की फीस ही चोरी कर ले गए।

Updated on:

14 Dec 2025 08:12 pm

Published on:

14 Dec 2025 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / बाजार में महिला का पर्स चोरी, पुलिस ने कहा नंबर दे जाओ चोर के मिलते ही सूचित करेंगे

