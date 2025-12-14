14 दिसंबर 2025,

सहारनपुर

सीट बेल्ट से गला घोंटा…गर्दन काटी, कपड़े उतारकर बिलाल ने नर्सरी में फेंका उमा का शव

Bilal Murdered live-in-partner Uma : बिलाल और उमा दोनों दो साल से लिव-इन में रह रहे थे। उमा पहले से ही शादी-शुदा थी और उशकी एक बच्ची थी। वह कई सालों से अपने पति से अलग रह रही थी।

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 14, 2025

उमा औऱ बिलाल दो साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे, PC- Patrika

सहारनपुर : हरियाणा के यमुनानगर में एक हफ्ते पहले मिली सिर कटी नग्न महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का लिव-इन पार्टनर फुरकान उर्फ बिलाल निकला, जो 14 दिसंबर अपना निकाह करने वाला था। पुलिस ने उसे निकाह से ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया।

यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतका उमा (उम्र करीब 30-35 वर्ष) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी। वह पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी, लेकिन कई सालों से पति से अलग रह रही थी। परिवार से भी उसका संपर्क टूट चुका था।

दो साल का लिव-इन रिलेशनशिप

आरोपी बिलाल (पेशे से ड्राइवर) सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के टिडोली गांव का रहने वाला है। करीब दो साल पहले सहारनपुर में ही दोनों की मुलाकात हुई। रिश्ता गहरा हुआ और दोनों लिव-इन में रहने लगे। उमा का सारा खर्च बिलाल ही उठाता था।

समय के साथ बिलाल इस रिश्ते से उबने लगा। उसके परिवार वाले दूसरी जगह उसकी शादी तय कर रहे थे। उमा शादी का दबाव बना रही थी, जो बिलाल को नागवार गुजर रहा था। आखिरकार परिवार ने शादी पक्की कर ली और तारीख तय हुई - 14 दिसंबर।

हत्या की खौफनाक साजिश

शादी से ठीक 8 दिन पहले, 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा को घुमाने के बहाने सहारनपुर से कार में बैठाया। शाम ढलते-ढलते वह कार यमुनानगर के प्रतापनगर क्षेत्र में बहादुरपुर गांव के पास ले आया।

रास्ते में उसने कार रोकी और पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। मौत के बाद पहचान छिपाने के लिए उसने उमा की गर्दन काट दी और कपड़े उतार दिए। नग्न शव को पांवटा हाईवे के पास पॉपुलर नर्सरी में फेंक दिया। कटा सिर और कपड़े कलेसर जंगल में फेंक दिए, ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाएं।

पुलिस ने कैसे सुलझाया केस?

शव मिलने के बाद पुलिस ने चुनौती की तरह केस लिया। तकनीकी जांच, सर्विलांस और गहन पूछताछ से बिलाल तक पहुंची। गिरफ्तारी के बाद उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया।

एसपी गोयल ने कहा, 'आरोपी की शादी तय थी, इसलिए वह उमा को रास्ते से हटाना चाहता था। हमने केस सुलझा लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'

14 Dec 2025 06:56 pm

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

