सीट बेल्ट से गला घोंटा…गर्दन काटी, कपड़े उतारकर बिलाल ने नर्सरी में फेंका उमा का शव

रास्ते में उसने कार रोकी और पिछली सीट पर बैठकर सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। मौत के बाद पहचान छिपाने के लिए उसने उमा की गर्दन काट दी और कपड़े उतार दिए। नग्न शव को पांवटा हाईवे के पास पॉपुलर नर्सरी में फेंक दिया। कटा सिर और कपड़े कलेसर जंगल में फेंक दिए, ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाएं।