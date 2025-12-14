14 दिसंबर 2025,

रविवार

लखनऊ

पंकज चौधरी बने यूपी BJP अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

UP BJP NEW PRESIDENT PANKAJ CHAUDHARY : केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। पंकज चौधरी सात बार से सांसद हैं। वह कुर्मी समाज से आते हैं।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 14, 2025

पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, PC- Patrika

UP BJP NEW PRESIDENT PANKAJ CHAUDHARY : केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम की घोषणा की। 11 महीने से चल रही कवायद पर विराम लगा और कुर्मी समाज से UP बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला। पंकज चौधरी सात बार से सांसद हैं। वह 1991 में पहली बार सांसद बने थे।

पंकज चौधरी शनिवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और उन्होंने भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया था। पंकज चौधरी के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में शनिवार को ही उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया था। सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बताया जाता है पंकज चौधरी पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं।

200 मीटर पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर गए थे पीएम

गोरखपुर में सात जुलाई 2023 को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। इस दौरान पीएम बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही वह समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। गोरखपुर के घंटाघर हरिवंश गली में स्थित पंकज चौधरी के घर का रास्ता संकरा होने के चलते करीब 200 मीटर दूर ही प्रधानमंत्री का वाहन रुक गया। वहां से प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चल कर उनके आवास पर पहुंचे थे।

'एक चौधरी गए…दूसरे चौधरी आए'

पंकज चौधरी के नाम के ऐलान से पहले अयोध्या सांसद ने तंज कसा एक चौधरी गए। दूसरे आ गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी जो किसानों के हित, प्रदेश के बेरोजगारों के हित में काम करेगी।' थोड़ी देर बाद पंकज चौधरी का बयान सामने आया। कहा- 'हम लोग अभी जिम्मेदार पद पर हैं। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।' वहीं, भाजपा सांसद अरूण गोविल ने कहा, 'बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। वे अच्छा काम करेंगे। सभी में उत्साह इसलिए है, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है।'





14 Dec 2025 02:00 pm

