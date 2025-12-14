पंकज चौधरी बने यूपी BJP अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

पंकज चौधरी के नाम के ऐलान से पहले अयोध्या सांसद ने तंज कसा एक चौधरी गए। दूसरे आ गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी जो किसानों के हित, प्रदेश के बेरोजगारों के हित में काम करेगी।' थोड़ी देर बाद पंकज चौधरी का बयान सामने आया। कहा- 'हम लोग अभी जिम्मेदार पद पर हैं। औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।' वहीं, भाजपा सांसद अरूण गोविल ने कहा, 'बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। वे अच्छा काम करेंगे। सभी में उत्साह इसलिए है, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है।'