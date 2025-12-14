14 दिसंबर 2025,

2027 में फिर योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री! RSS ने BJP को दिया कड़ा संदेश

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर RSS ने बड़ा ऐलान किया है। योगी के नेतृत्व को लेकर कार्यक्रताओं को कड़ा संदेश दिया है।

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 14, 2025

यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ये सवाल सबके मन में आता है कि आखिर क्या 2027 में योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर BJP कोई नया चेहरा लाएगी। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, बीजेपी पिछले कई राज्यों में ऐसे झटके दे चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पर को लेकर यूपी में हर वक्च कुछ न कुछ विवाद सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन अब इस सवालों पर RSS ने BJP कार्यक्रताओं को कड़ा संदेश दिया है।

राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी मैसेज

दरअसल, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के बड़ते कद को देखते हुआ, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि यूपी की गद्दी योगी से छीन ली जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2 दिसंबर को लखनऊ में RSS और BJP की मीटिंग हुई, जिसका मुद्दा RSS ने ही तय किया। मीटिंग के दौरान RSS ने साफ कह दिया कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जो भी योगी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करेगा, उसे पार्टी विरोधी माना जाएगा और उसे बागी समझा जाएगा। RSS ने साफ कह दिया कि ये मैसेज सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। बैठक के बाद ये सपष्ट हो गया कि 2027 का चुनाव के योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।

हर मुद्द में RSS का दखल

साथ ही RSS ने भी यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में RSS हर एक चीज में भाग लेगी, यहां तक की टिकट बटनारे से लेकर यूपी का मुद्दा क्या रहेगा, इस पर भी RSS दखल देगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान RSS और BJP में मतभेद हो गया था, जिसका खामियाजा साफ-साफ देखने को मिला। RSS अब साफ कर दिया है कि अब हमारे बिच कोई भी मतभेद नहीं है। लखनऊ में दो बार मीटिंग हुई, पहली में संगठन मंत्रि और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। दूसरी BJP ऑफिस में, जहां मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी CM मौजूद थे।

