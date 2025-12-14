2027 में फिर योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री! RSS ने BJP को दिया कड़ा संदेश

दरअसल, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के बड़ते कद को देखते हुआ, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि यूपी की गद्दी योगी से छीन ली जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2 दिसंबर को लखनऊ में RSS और BJP की मीटिंग हुई, जिसका मुद्दा RSS ने ही तय किया। मीटिंग के दौरान RSS ने साफ कह दिया कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जो भी योगी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करेगा, उसे पार्टी विरोधी माना जाएगा और उसे बागी समझा जाएगा। RSS ने साफ कह दिया कि ये मैसेज सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। बैठक के बाद ये सपष्ट हो गया कि 2027 का चुनाव के योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।