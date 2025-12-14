Crime: सिगरेट से जलाया, जबरन संबंध बनाए, फिर गोली मारी-लखनऊ में दरिंदे की हैवानियत से कांपा शहर

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आकाश कश्यप ने उससे कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर वह उसे बेरहमी से मारता-पीटता था। युवती के अनुसार, आरोपी ने उसे सिगरेट से जलाया, डराया-धमकाया और कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कीं, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल करता रहा। डर और सामाजिक बदनामी के भय से वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन जब हालात असहनीय हो गए तो उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी।