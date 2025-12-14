Crime: सिगरेट से जलाया, जबरन संबंध बनाए, फिर गोली मारी-लखनऊ में दरिंदे की हैवानियत से कांपा शहर

पारा इलाके में आधी रात की वारदात, CCTV फुटेज से खुली वारदात की परतें (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
Shocking Revelations in Lucknow Shooting Case: राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड को गोली मारने की सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में घायल युवती के बयान के बाद ऐसे-ऐसे खुलासे सामने आए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई सिहर उठा है। पीड़िता ने पुलिस के सामने आरोपी आकाश कश्यप को एक हिंसक, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया है, जिसने प्रेम के नाम पर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अत्याचार किया।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आकाश कश्यप ने उससे कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर वह उसे बेरहमी से मारता-पीटता था। युवती के अनुसार, आरोपी ने उसे सिगरेट से जलाया, डराया-धमकाया और कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कीं, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल करता रहा। डर और सामाजिक बदनामी के भय से वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन जब हालात असहनीय हो गए तो उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी।
घायल युवती ने पुलिस को बताया कि आकाश कश्यप साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़ा हुआ था। वह लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें ठगी की रकम मंगवाता था। इसी अवैध कमाई के दम पर उसने करीब दो महीने पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी थी। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी अक्सर गाड़ी के डैशबोर्ड में पिस्टल रखकर घूमता था और पुलिस व प्रभावशाली लोगों से अपनी नजदीकियों की डींगें हांकता था। यही वजह थी कि वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था।
पीड़िता ने बताया कि जब STF की कार्रवाई के बाद आरोपी पर दबाव बढ़ा, तो उसने उससे दूरी बना ली। यह बात आकाश को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने युवती को लगातार फोन कर जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दीं। युवती के अनुसार, वह समझ चुकी थी कि आरोपी बेहद खतरनाक है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगा।
घटना आधी रात की है। पीड़िता अपने घर में मौजूद थी, तभी आरोपी आकाश कश्यप स्कॉर्पियो से पहुंचा, गाली-गलौज करते हुए घर में घुसा और गोली मार दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।
पारा थाना पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को भी इस मामले में लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि “पीड़िता के बयान और CCTV फुटेज के आधार पर मामला बेहद गंभीर है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार, धमकी, आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।”
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रेम संबंधों में हिंसा और नियंत्रण की मानसिकता किस हद तक खतरनाक हो सकती है। आरोपी ने न केवल कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि एक युवती की जिंदगी को नरक बना दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय रहते शिकायत दर्ज कराना बेहद जरूरी है, ताकि अपराधी के हौसले पस्त किए जा सकें।
गोलीकांड के बाद पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। परिवार सदमे में है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती, तो शायद यह वारदात रोकी जा सकती थी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग