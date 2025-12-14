14 दिसंबर 2025,

रविवार

लखनऊ

काकोरी में LDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 500 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, बंधन सिटी-कनौजिया सिटी जमींदोज

LDA Bulldozer Action: लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में अनियोजित विकास के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना स्वीकृत ले-आउट के विकसित की जा रही बंधन सिटी और कनौजिया सिटी पर बुलडोजर चलाकर 500 बीघा से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 14, 2025

अनियोजित विकास के खिलाफ सख्त रुख, 11 घंटे तक चला ध्वस्तीकरण अभियान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

अनियोजित विकास के खिलाफ सख्त रुख, 11 घंटे तक चला ध्वस्तीकरण अभियान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

LDA Action: राजधानी में अनियोजित विकास और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काकोरी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही बंधन सिटी और कनौजिया सिटी नामक कॉलोनियों पर LDA का बुलडोजर चला। यह कार्रवाई कुल 500 बीघा से अधिक भूमि पर की गई, जिसे अब तक की LDA की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 25 जेसीबी मशीनों और 2 पोकलैंड मशीनों की मदद से लगातार 11 घंटे तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान ग्राम दोना, तेज कृष्ण खेड़ा और सकरा क्षेत्र में फैली अवैध प्लाटिंग पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई।

380 बीघा में बंधन सिटी, 150 बीघा में कनौजिया सिटी पर कार्रवाई

  LDA अधिकारियों के अनुसार, काकोरी क्षेत्र में निजी विकासकर्ताओं द्वारा बिना किसी वैध ले-आउट स्वीकृति के बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही थी। बंधन सिटी में करीब 380 बीघा भूमि पर अवैध विकास किया गया था। वहीं कनौजिया सिटी में लगभग 150 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की गई थी।इन कॉलोनियों में सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस, स्टोर रूम और बिजली के खंभे तक खड़े कर दिए गए थे, जिससे आम नागरिकों को भ्रमित कर प्लॉट बेचने की तैयारी की जा रही थी।

कोर्ट के आदेश पर हुई सख्त कार्रवाई

 LDA अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई। पहले भी संबंधित विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा गया। इसके बाद एलडीए ने कानूनी कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा और अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया।

अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

ध्वस्तीकरण के दौरान LDA की टीम ने मौके पर विकसित की गई सभी बुनियादी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया, जिनमें शामिल हैं-

  • पक्की और कच्ची सड़कें
  • नालियां और जल निकासी संरचनाएं
  • बाउंड्री वॉल
  • साइट ऑफिस और स्टोर
  • बिजली के खंभे व अन्य अस्थायी ढांचे

इन सभी निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया ताकि दोबारा किसी भी प्रकार का अवैध विकास न हो सके।

LDA की सख्त चेतावनी

कार्रवाई के बाद LDA ने मौके पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में इस भूमि पर दोबारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या प्लाटिंग की गई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलडीए ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी कॉलोनी या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। बिना ले-आउट स्वीकृति और पंजीकरण वाली योजनाओं में निवेश करना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि कानूनी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है।

अकबरनगर के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि इससे पहले LDA ने कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में अवैध निर्माणों को ढहाने की बड़ी कार्रवाई की थी, जिसे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान माना गया था। काकोरी में हुई यह कार्रवाई उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि LDA अब अनियोजित विकास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

अनियोजित विकास पर लगेगा ब्रेक

 LDA अधिकारियों का कहना है कि राजधानी लखनऊ में तेजी से फैल रहे अनियोजित विकास से न केवल शहरी ढांचा प्रभावित हो रहा है, बल्कि भविष्य में यातायात, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए  LDA  ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। प्रवर्तन जोन-3 के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी, जहां बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / काकोरी में LDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 500 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, बंधन सिटी-कनौजिया सिटी जमींदोज

