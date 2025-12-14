काकोरी में LDA का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 500 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, बंधन सिटी-कनौजिया सिटी जमींदोज

कार्रवाई के बाद LDA ने मौके पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में इस भूमि पर दोबारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या प्लाटिंग की गई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलडीए ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी कॉलोनी या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। बिना ले-आउट स्वीकृति और पंजीकरण वाली योजनाओं में निवेश करना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि कानूनी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है।