BJP Kurmi Card: कुर्मी कार्ड से 2027 की तैयारी, PDA  समीकरण में सेंध लगाने पंकज चौधरी बने बीजेपी के भावी  प्रदेश अध्यक्ष

2019 में जहां भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटें जीती थीं, वहीं 2024 में यह आंकड़ा घटकर 36 सीटों पर सिमट गया। पार्टी के अंदर हुई समीक्षा में सामने आया कि कई कुर्मी बहुल इलाकों में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के मड़िहान और चुनार विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोट एनडीए से दूर हुआ। वाराणसी में रोहनियां और सेवापुरी जैसे कुर्मी बहुल क्षेत्रों में वोट प्रतिशत घटा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर भी कम हुआ।

प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशांबी जैसे जिलों में भी कुर्मी मतदाताओं का रुझान बदला। फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन अपनी ही विधानसभा सीट हार गए, जो पार्टी के लिए चेतावनी थी। इन तमाम आंकड़ों और फीडबैक के बाद भाजपा नेतृत्व ने साफ तौर पर माना कि कुर्मी वोट बैंक में सेंध पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुई है।