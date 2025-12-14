UP Politics: पंकज चौधरी की कंपनी का प्रोडक्ट पूर्वांचल के घर-घर में है मशहूर, जल्द होगी ताजपोशी!

पंकज चौधरी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे एक सफल कारोबारी भी हैं। वे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तेल ‘राहत रूह’ बनाने वाली कंपनी हरबंशराम भगवानदास के मालिक हैं। ‘राहत रूह’ तेल उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल और आसपास के इलाकों में बेहद लोकप्रिय है। जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की समस्या और सामान्य शारीरिक पीड़ा में इस्तेमाल होने वाला यह आयुर्वेदिक उत्पाद वर्षों से बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए है। उनका व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी पहचान को और व्यापक बनाता है। राजनीति और कारोबार के संतुलन ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है।