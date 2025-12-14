14 दिसंबर 2025,

रविवार

लखनऊ

UP Politics: पंकज चौधरी की कंपनी का प्रोडक्ट पूर्वांचल के घर-घर में है मशहूर, जल्द होगी ताजपोशी!

Pankaj Chaudhary BJP President: पूर्वांचल की राजनीति के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। राजनीति के साथ कारोबार में भी मजबूत पहचान रखने वाले पंकज चौधरी राहत रूह कंपनी के मालिक हैं और 41 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखते हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 14, 2025

राहत रूह कंपनी के मालिक, 41 करोड़ से अधिक संपत्ति और पूर्वांचल की राजनीति में ‘किंग मेकर’ की छवि (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

राहत रूह कंपनी के मालिक, 41 करोड़ से अधिक संपत्ति और पूर्वांचल की राजनीति में ‘किंग मेकर’ की छवि (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Politics Purvanchal Seven Time MP: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और इसकी वजह हैं पंकज चौधरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है। संगठनात्मक अनुभव, संसदीय राजनीति में लंबा सफर, केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में लिया जाता है, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

पार्षद से संसद तक का सफर

पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने राजनीति में पहला कदम नगर निगम पार्षद के रूप में रखा। इसके बाद वे गोरखपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे। स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने के बाद वर्ष 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद चुने जा चुके हैं, जो अपने आप में उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। लगातार संसद पहुंचना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने संगठन और जनता दोनों के साथ संतुलन बनाकर यह मुकाम हासिल किया।

संगठन और सरकार-दोनों में मजबूत पकड़

पंकज चौधरी की खासियत यह मानी जाती है कि वे संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर समान रूप से मजबूत पकड़ रखते हैं। वे लंबे समय तक बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे और पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभाया। साल 2021 से वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने आर्थिक मामलों में अपनी समझ और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। पार्टी के भीतर उन्हें एक संतुलित, शांत और निर्णय लेने में सक्षम नेता माना जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी

पंकज चौधरी की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में भी की जाती है। उनकी नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि गोरखपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी अचानक उनके आवास पर पहुंचे थे। यह घटना राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। बीजेपी के अंदर यह संदेश साफ गया कि पंकज चौधरी केवल क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं। यही वजह है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम संगठनात्मक पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

राजनीति के साथ सफल कारोबारी भी

पंकज चौधरी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे एक सफल कारोबारी भी हैं। वे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तेल ‘राहत रूह’ बनाने वाली कंपनी हरबंशराम भगवानदास के मालिक हैं। ‘राहत रूह’ तेल उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल और आसपास के इलाकों में बेहद लोकप्रिय है। जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की समस्या और सामान्य शारीरिक पीड़ा में इस्तेमाल होने वाला यह आयुर्वेदिक उत्पाद वर्षों से बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए है। उनका व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी पहचान को और व्यापक बनाता है। राजनीति और कारोबार के संतुलन ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है।

41 करोड़ से अधिक की संपत्ति

चुनावी हलफनामों के अनुसार पंकज चौधरी 41 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2004 में उनकी कुल संपत्ति एक करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक थी। पिछले करीब 20 वर्षों में उनकी संपत्ति में हुई यह उल्लेखनीय वृद्धि उनके कारोबारी विस्तार और लंबे राजनीतिक करियर से जुड़ी मानी जाती है। उनकी आय के स्रोतों में व्यवसाय, कृषि भूमि, आवासीय संपत्ति और अन्य निवेश शामिल हैं।

शैक्षिक योग्यता 

पंकज चौधरी की शैक्षिक योग्यता 12वीं तक बताई जाती है। हालांकि, सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद उन्होंने राजनीति और व्यापार दोनों क्षेत्रों में अपने अनुभव और समझ के दम पर मजबूत स्थान बनाया। उनके समर्थकों का मानना है कि जमीनी अनुभव और जनता से सीधा संवाद उन्हें एक व्यवहारिक और प्रभावी नेता बनाता है।

कुर्मी समाज से मजबूत जुड़ाव

पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों के बाद कुर्मी समाज को सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है। कई क्षेत्रों में इस समाज की आबादी चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में कुर्मी समाज का अच्छा प्रभाव है, और पंकज चौधरी इस सामाजिक आधार के एक बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें पूर्वांचल में ‘किंग मेकर’ नेता की छवि वाला माना जाता है।

भावी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उम्मीदें

अगर पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसे संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से अहम कदम माना जाएगा।

  • पूर्वांचल को मजबूत नेतृत्व
  • ओबीसी वर्ग को बड़ा संदेश
  • केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय
  • इन सभी पहलुओं को देखते हुए पंकज चौधरी का नाम शीर्ष पर रखा जा रहा है।

