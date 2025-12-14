टूरिस्ट वीजा पर भारत आया विदेशी, चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में रुका, तबलीगी जमात से जुड़े तार

भारत में ऐसा कानुन है कि कोई भी विदेशी नागरिक किसी प्रकार के धार्मिक प्रचार या किसी संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इस नागरिक ने इसका पालन नहीं किया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में नदवा कालेज के प्रधानाचार्य, सब-रजिस्ट्रार, छात्रावास वार्डन और अन्य संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मो. आरून सारिप 30 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में रुका था, लेकिन किसी ने भी इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। साथ ही इस आरोपी की छात्रावास में एंट्री मुख्य गेट पर नहीं हुई, तो लापरवाही नहीं, बड़ी साजिश का संकेत है।