UP BJP अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर मां की आंखें नम, बोलीं-दिवंगत बेटे ने पंकज को राजनीति का रास्ता दिखाया

पंकज चौधरी के गृह क्षेत्र और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस खबर के बाद भावनात्मक माहौल देखने को मिला। समर्थकों का कहना है कि यह पद पंकज चौधरी के संघर्ष, अनुभव और समर्पण का परिणाम है। यह घटना दिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता और पद की कहानी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे परिवार, त्याग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। पंकज चौधरी की ताजपोशी का यह दृश्य लोगों के दिलों को छू गया। यह पल पंकज चौधरी के लिए नई जिम्मेदारी की शुरुआत है, वहीं उनके परिवार के लिए यादों और भावनाओं से भरा एक ऐतिहासिक क्षण।