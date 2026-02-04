Panchayat Chunav 2026 Update: कल तक मची थी होड़ लेकिन अब…! दावेदारों ने क्यों बांध ली ‘मुट्ठी’?

दरअसल, पिछले साल दिसंबर तक पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में चुनावी सरगर्मी पूरे जोरों पर थी। संभावित दावेदार गांवों में ऐसे घूमते हुए नजर आ रहे थे जैसे मानो अभी-अभी मतदान की तारीख घोषित होने वाली हो। कोई धार्मिक यात्रा करा रहा था तो कोई क्रिकेट-कबड्डी टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को रिझाने में लगा था। कहीं दावतें उड़ रही थीं तो कहीं मांगलिक कार्यक्रमों और 13वीं तक में दावेदार 'सेवा' के नाम पर खुलकर खर्चा करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय और सत्ता के गलियारों में यह चर्चा गरमाने लगी कि पंचायत चुनाव समय से नहीं होंगे या टल सकते हैं उसके बाद से ही पूरा माहौल ठंडा पड़ गया है।