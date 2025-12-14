योगी आदित्यनाथ के गढ़ से पहली बार चुनाव लड़े थे पंकज चौधरी, जानें क्या चला सियासी जादू?

1991 में पंकज चौधरी पहली बार महाराजगंज से सांसद का चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। महाराजगंज से वो पहली बार भाजपा के ही टिकट पर ही चुनाव मैदान में उतरे। इस जीत के बाद पंकज चौधरी लगातार 3 बार चुनाव जीते और महाराजगंज से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में सपा के उम्मीदवार उन्हें हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे फिर मैदान में उतरे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन 2009 में उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे फिर कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए, लेकिन 2014 के मोदी लहर में पार्टी ने उन पर फिर विश्वास जताया और वे फिर सांसद चुने गए, जिसके बाद से ही चौधरी लगातार सांसद हैं।