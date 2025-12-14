योगी आदित्यनाथ के गढ़ से पहली बार चुनाव लड़े थे पंकज चौधरी, जानें क्या चला सियासी जादू?

Pankaj Chaudhary
UP BJP New President Pankaj Chaudhary : यूपी बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आज यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिसके लिए महाराजगंज के सांसद और केंद्रिय मंत्रि पंकज चौधरी ने नामंकन कर दिया है और उनका निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंकज चौधरी अपना पहला चुनाव मुख्यमंत्रि योगी आदित्यनाथ के गढ़ से लड़े थे। जी हां, मुख्यमंत्रि के गढ़ यानी गोरखपुर से पंकज चौधरी ने राजनीति में अपना कदम रखा था।
जीत मिली या हार?
पंकज चौधरी ने पहली बार चुनाव 1989 में गोरखपुर से लड़ा था। पंकज चौधरी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर निगम में पार्षद के तौर किया था। गोरखुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। 1989 से 1991 तक पंकज चौधरी गोरखपुर नगर निगम के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के उप महापौर के रूप में काम किया। लेकिन कुछ समय बाद गोरखपुर का विभाजन हो गया और उसमें से एक नया जिला निकला महाराजगंज। महाराजगंज में पंकज चौधरी बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहे। वहीं उसके बाद 1990 में पंकज चौधरी को भाजपा के जिला कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया।
बस 2 बार मिली चुनाव में हार!
1991 में पंकज चौधरी पहली बार महाराजगंज से सांसद का चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। महाराजगंज से वो पहली बार भाजपा के ही टिकट पर ही चुनाव मैदान में उतरे। इस जीत के बाद पंकज चौधरी लगातार 3 बार चुनाव जीते और महाराजगंज से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में सपा के उम्मीदवार उन्हें हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे फिर मैदान में उतरे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन 2009 में उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे फिर कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए, लेकिन 2014 के मोदी लहर में पार्टी ने उन पर फिर विश्वास जताया और वे फिर सांसद चुने गए, जिसके बाद से ही चौधरी लगातार सांसद हैं।
आज का दिन भाजपा के साथ पंकज चौधरी के लिए भी बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि उनको यूपी बीजेपी का नेतृत्व मिलने जा रहा है और साथ ही एक अहम जिम्मेदारी भी, जो है 2027 में होना वाला विधानसभा चुनाव।
