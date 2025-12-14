14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार

Chairman Firing Case Cracked: मछलीशहर नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक बाल अपचारी सहित चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद कर पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया है।

3 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Ritesh Singh

Dec 14, 2025

UP Crime (Source: Police Media Cell)

UP Crime (Source: Police Media Cell)

Crime: नगर पंचायत मछलीशहर के अध्यक्ष अभय जायसवाल उर्फ सूरज के आवास पर जानलेवा फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। इस मामले में थाना मछलीशहर पुलिस और एसओजी गामा टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बाल अपचारी समेत चार वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और तीन चोरी की मोटर साइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि यह वारदात पूरी तरह सुनियोजित थी और इसके पीछे एक लाख रुपये की सुपारी दी गई थी।

सुबह-सुबह दहली मछलीशहर

घटना 23 फरवरी 2025 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है, जब पूरा नगर नींद में डूबा हुआ था। उसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश अचानक नगर पंचायत अध्यक्ष अभय जायसवाल के घर के सामने पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए। उस वक्त चेयरमैन घर के अंदर मौजूद थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि यदि जरा सी भी चूक होती, तो एक जनप्रतिनिधि की जान जा सकती थी। इस वारदात से पूरे मछलीशहर क्षेत्र में दहशत फैल गई और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे।

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सबूत

चेयरमैन के आवास और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बदमाश बाइक से आए, घर के सामने रुके और फायरिंग कर फरार हो गए। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और बदमाशों की पहचान व उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। थाना मछलीशहर में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया।

एसपी के निर्देश पर बनी रणनीति

इस हाई-प्रोफाइल मामले को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विनीत राय और एसओजी गामा टीम को लगाया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र के सहारे आरोपियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई। लगातार दबिश और संभावित ठिकानों की निगरानी के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी।

कोटवां पुलिया से गिरफ्तारी

12 दिसंबर की रात पुलिस और एसओजी गामा टीम ने कोटवां पुलिया के पास घेराबंदी कर चार संदिग्धों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान निर्देश सिंह उर्फ जुम्मन, हिमांशु मिश्रा उर्फ छोटू, कुशल मिश्रा और एक 16 वर्षीय बाल अपचारी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और तीन चोरी की मोटर साइकिलें बरामद की गईं। पूछताछ में उन्होंने चेयरमैन के घर फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

एक लाख की सुपारी में हुई फायरिंग

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि उन्हें चेयरमैन के घर फायरिंग करने के लिए एक लाख रुपये का लालच दिया गया था। किसने सुपारी दी, इस बिंदु पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस वारदात के पीछे किसी गहरी साजिश या आपसी रंजिश की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को हथियार किसने मुहैया कराए और क्या इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क सक्रिय है।

आपराधिक प्रवृत्ति के हैं आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। चोरी, अवैध असलहा रखने और अन्य संगीन अपराधों में इनका नाम सामने आ चुका है। यही कारण है कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। बाल अपचारी को किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य तीन अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

Promotion: यूपी प्रशासन में बड़ा प्रमोशन, चार बने प्रमुख सचिव और उन्नीस अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत
लखनऊ
यूपी प्रशासन में बड़ा फेरबदल: प्रमुख सचिवों और सचिवों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 04:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

जौनपुर

चाइनीज मांझे ने ले ली टीचर की जान, आधे से ज्यादा गर्दन कटी…बाइक से औंधे मुंह सड़क पर गिरे

जौनपुर

Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! डंडा भी चलाया; कान खींचते हुए निकाली भड़ास

children brutally beaten in a private school video viral sparks uproar jaunpur crime news
जौनपुर

20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

Accident
जौनपुर

पति ने खुद कराई पत्नी की प्रेमी से शादी, बोला-वो उसी की है….

jaunpur news, hindi news, love marriage, girlfriend, husband
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.