Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार

घटना 23 फरवरी 2025 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है, जब पूरा नगर नींद में डूबा हुआ था। उसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश अचानक नगर पंचायत अध्यक्ष अभय जायसवाल के घर के सामने पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए। उस वक्त चेयरमैन घर के अंदर मौजूद थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि यदि जरा सी भी चूक होती, तो एक जनप्रतिनिधि की जान जा सकती थी। इस वारदात से पूरे मछलीशहर क्षेत्र में दहशत फैल गई और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे।