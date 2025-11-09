पति ने खुद कराई पत्नी की प्रेमी से शादी, बोला-वो उसी की है….

प्रेमी के साथ शदी करने के बाद महिला।
प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी पत्नी के आगे पति को झुकना पड़ा। शुक्रवार को तहसील में रिश्ता तोड़ने के बाद पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। इस दौरान दोनों परिवारों के लोग भी मौजूद रहे। मामला क्षेत्र के ताखा शिवपुर गांव का है।
हुसैनाबाद गांव के श्याम बली की बेटी रवीना की शादी जून 2021 में ताखा शिवपुर निवासी ज्ञानचंद्र से हुई थी। ज्ञानचंद्र ने बताया कि उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहा और उनके तीन वर्षीय पुत्र भी है। कुछ समय बाद वह अहमदाबाद नौकरी करने चला गया।
इसी बीच पत्नी का अपने मायके हुसैनाबाद के प्रदीप गौतम से संपर्क हो गया। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हो गई। ससुराल वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रवीना को समझाने की कोशिश की लेकिन रवीना नहीं मानी। आरोप है कि वह खुदकुशी कर सबको फंसाने की धमकी देने लगी। दीपावली पर ज्ञानचंद्र घर लौटा तो उसने पत्नी का मोबाइल फोन देखा और सारा राज खुल गया।
ज्ञानचंद्र ने बताया कि उसने रवीना के मायके वालों से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। रवीना की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा।शुक्रवार को तहसील में समाज के सामने प्रदीप गौतम की रवीना से शादी करा दी। इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में है। किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग