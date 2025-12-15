जौनपुर में अनोखी मिसाल: मोहम्मद खालिद दुबे के घर हुआ ‘बहू भोज’, डबल सरनेम ने सबको किया हैरान

Jaunpur News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में आयोजित एक विवाह समारोह इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आयोजन केवल एक पारिवारिक शादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहचान केवल धर्म से नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत से भी बनती है। मोहम्मद खालिद दुबे के विवाह ने यह संदेश दिया कि भारतीय समाज की जड़ें जितनी विविध हैं, उतनी ही मजबूत भी हैं।