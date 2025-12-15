15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

जौनपुर में अनोखी मिसाल: मोहम्मद खालिद दुबे के घर हुआ ‘बहू भोज’, डबल सरनेम ने सबको किया हैरान

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मोहम्मद खालिद दुबे का विवाह और आयोजित ‘बहू भोज’ इन दिनों चर्चा में है, जहां डबल सरनेम ने 17वीं सदी की विरासत, धर्म परिवर्तन के बावजूद पूर्वजों की पहचान और सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Mohd Danish

Dec 15, 2025

jaunpur mohammad khalid dubey double surname wedding

मोहम्मद खालिद दुबे के घर हुआ ‘बहू भोज’ | Image Source - Pinterest

Jaunpur News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में आयोजित एक विवाह समारोह इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आयोजन केवल एक पारिवारिक शादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहचान केवल धर्म से नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत से भी बनती है। मोहम्मद खालिद दुबे के विवाह ने यह संदेश दिया कि भारतीय समाज की जड़ें जितनी विविध हैं, उतनी ही मजबूत भी हैं।

डबल सरनेम ने जोड़ी 17वीं सदी की ऐतिहासिक कड़ी

मोहम्मद खालिद दुबे का नाम अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ‘दुबे’ उपनाम 17वीं सदी के मुगलकाल से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे परिवार ने आज तक संजोकर रखा है। समय के साथ परिवार का धर्म बदला, लेकिन पूर्वजों से मिली पहचान और वंश परंपरा को बनाए रखने का निर्णय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, जो इस विवाह के जरिए फिर सामने आया।

देहरी गांव में हुआ खास आयोजन

जौनपुर जिले की केराकत तहसील के देहरी गांव में रविवार को आयोजित यह विवाह समारोह सामान्य से बिल्कुल अलग रहा। गांव से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक लोग इस अनोखी परंपरा और नाम के पीछे छिपी कहानी को जानने के लिए उत्सुक नजर आए। यह आयोजन स्थानीय समाज के लिए भी एक नया अनुभव बन गया।

बहू भोज में झलकी सामाजिक समरसता की मिसाल

विवाह के बाद आयोजित ‘बहू भोज’, जिसे उर्दू में ‘दावत-ए-वलीमा’ कहा जाता है, का आयोजन खालिद दुबे के चाचा नौशाद अहमद दुबे ने किया। इस भोज में हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया, जिससे यह आयोजन आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया।

पूर्वजों की कहानी: आजमगढ़ से जौनपुर तक का सफर

परिवार के अनुसार, उनके पूर्वज वर्ष 1669 में आजमगढ़ जिले से आकर इस क्षेत्र में बसे थे। उस दौर में लाल बहादुर दुबे एक जमींदार थे। समय के साथ पीढ़ियां बदलीं, सामाजिक परिस्थितियां बदलीं और धर्म परिवर्तन भी हुआ, लेकिन ‘दुबे’ उपनाम परिवार के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक बना रहा।

नौशाद अहमद दुबे का स्पष्ट संदेश

नौशाद अहमद दुबे का कहना है कि यह केवल नाम का मामला नहीं है, बल्कि पूर्वजों से जुड़े रहने की भावना है। उनके शब्दों में, “धर्म बदल सकता है, लेकिन वंश और इतिहास नहीं। हमने अपनी पहचान को स्वीकार किया और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।” यह सोच ही इस विवाह को खास बनाती है।

समारोह में जुटे विभिन्न धर्मों के लोग

इस विवाह समारोह की एक बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें अलग-अलग धर्मों, सामाजिक वर्गों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोग शामिल हुए। पातालपुरी पीठ के जगद्गुरु बाबा बालकदास देवाचार्य महाराज, महंत जगदीश्वर दास, भारत सरकार की उर्दू काउंसिल की सदस्य नजनीन अंसारी और विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गुरु की मौजूदगी ने आयोजन को और भी खास बना दिया।

राष्ट्रीय स्तर से मिली शुभकामनाएं

नौशाद अहमद दुबे, जो स्वयं विशाल भारत संस्थान से जुड़े हैं, ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार ने भी फोन पर परिवार को शुभकामनाएं दीं। यह संकेत करता है कि यह आयोजन केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सकारात्मक चर्चा हुई।

एक विवाह, जो बन गया सामाजिक संदेश

यह विवाह समारोह केवल दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं रहा, बल्कि उसने भारतीय समाज की उस सोच को सामने रखा, जहां विविधता के बावजूद एकता स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। मोहम्मद खालिद दुबे का विवाह सामाजिक सौहार्द, साझा इतिहास और सांस्कृतिक निरंतरता का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर में अनोखी मिसाल: मोहम्मद खालिद दुबे के घर हुआ ‘बहू भोज’, डबल सरनेम ने सबको किया हैरान

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जौनपुर में बाबाओं की सरेआम पिटाई, पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… जानें क्या है पूरा मामला?

jaunpur baba beating video mob assault child kidnapping suspicion
जौनपुर

अखिलेश यादव को लेकर ये क्या बोल गए ‘बाहुबली’ धनंजय सिंह? एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम

एंटी-ठाकुर होने का लगाया इल्जाम
जौनपुर

Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार

UP Crime (Source: Police Media Cell)
जौनपुर

मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

जौनपुर

चाइनीज मांझे ने ले ली टीचर की जान, आधे से ज्यादा गर्दन कटी…बाइक से औंधे मुंह सड़क पर गिरे

जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.