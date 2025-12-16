इकलौटा बेटा बना जल्लाद! मां-बाप का सिर कूच कर ली जान, इलाके में दहशत का माहौला

Jaunpur Crime News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ जायेगा। अहमदपुर गांव में 65 वर्षीय श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता के साथ रहते थे। उनके चार बच्चे थे, तीन बेटियां और एक बेटा अम्बेश है। अम्बेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहले कोलकाता में रहता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से वह अपने गांव आकर माता-पिता के साथ रहने लगा था। अम्बेश का अपने माता-पिता से पैसों और जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता था। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही मां-बाप को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अम्बेश ने अपने माता-पिता की हत्या करने के बाद शवों को बोरे में भरा और नदी में फेंक दिया था। कई दिनों तक उनकी बेटी का अपने मां-बाप से बात नहीं हो पा रहा था, तब उसने पुलिस थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया।