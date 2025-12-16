16 दिसंबर 2025,

यूपी न्यूज

इकलौटा बेटा बना जल्लाद! मां-बाप का सिर कूच कर ली जान, इलाके में दहशत का माहौला

Jaunpur Crime News : जौनपुर के अहमदपुर गांव में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सामने आया है, जहां बेटे अपने माता-पिता को पैसों और जमीन के विवाद में हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Anuj Singh

Dec 16, 2025

इकलौटा बेटा बना जल्लाद!

इकलौटा बेटा बना जल्लाद!

Jaunpur Crime News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ जायेगा। अहमदपुर गांव में 65 वर्षीय श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता के साथ रहते थे। उनके चार बच्चे थे, तीन बेटियां और एक बेटा अम्बेश है। अम्बेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहले कोलकाता में रहता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से वह अपने गांव आकर माता-पिता के साथ रहने लगा था। अम्बेश का अपने माता-पिता से पैसों और जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता था। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही मां-बाप को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अम्बेश ने अपने माता-पिता की हत्या करने के बाद शवों को बोरे में भरा और नदी में फेंक दिया था। कई दिनों तक उनकी बेटी का अपने मां-बाप से बात नहीं हो पा रहा था, तब उसने पुलिस थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया।

मामले का खुलासा

श्याम बहादुर की बेटी वंदना लगातार अपने मां-बाप को फोन कर रही थी, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला, जब उसने अपने सगे भाई अम्बेश को कॉल किया, तो उसका फोन भी नहीं लग रहा था। शक गहराने पर वंदना ने 13 दिसंबर को जफराबाद थाने में माता-पिता और भाई की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और 15 दिसंबर को अम्बेश को कस्टडी में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

बोरे में भरकर नदी में फेंके शव

अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में अम्बेश ने कबूल किया कि 8 दिसंबर की रात उसने पारिवारिक और पैसों को लेकर झगड़ा में अपने माता-पिता के सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी । इसके बाद उसने अपने मां-बाप के शवों को बोरे में भरकर घर से करीब 7 किलोमीटर दूर बेलाव पुल से नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि शवों को बरामद किया जा सके। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल दिया है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, जिससे एक बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया।

Updated on:

16 Dec 2025 03:33 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / UP News / इकलौटा बेटा बना जल्लाद! मां-बाप का सिर कूच कर ली जान, इलाके में दहशत का माहौला

