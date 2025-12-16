16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

जिले में अपराधियों पर बरेली पुलिस कहर बनकर टूटी है। खाकी का ऐसा खौफ कायम हुआ कि बदमाशों की कमर ही टूट गई। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक जनवरी से अब तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर 100 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 16, 2025

एसएसपी अनुराग आर्य

बरेली। जिले में अपराधियों पर बरेली पुलिस कहर बनकर टूटी है। खाकी का ऐसा खौफ कायम हुआ कि बदमाशों की कमर ही टूट गई। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक जनवरी से अब तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर 100 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 99 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक लाख रुपये का इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान उर्फ फौजी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया।

शहर से देहात तक चली इस आक्रामक कार्रवाई ने बदमाशों के होश उड़ा दिए हैं। लगातार हुई मुठभेड़ों से जिले में अपराधियों में दहशत और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। सबसे ज्यादा 42 एनकाउंटर नगर क्षेत्र के तीनों सर्किलों में हुए, जहां अपराधियों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया।

नगर क्षेत्र बना एनकाउंटर का केंद्र

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक एक जनवरी से अब तक नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्किल में बलात्कार, गोकशी, अपहरण, हत्या, लूट और छिनैती जैसे संगीन मामलों के 42 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इन सभी मुठभेड़ों में अपराधी घायल हुए। कई मामलों में पुलिस कर्मियों को भी गोलियां लगीं, लेकिन जवानों के हौसले चट्टान की तरह डटे रहे। गिरफ्तार बदमाशों में कई इनामी अपराधी भी शामिल हैं। नगर के तीनों सर्किलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, जबकि नवाबगंज सर्किल में सबसे कम तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया।

तीन साल में पहली बार अपराध में बड़ी गिरावट

पुलिस की इस सख्ती का असर साफ दिख रहा है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में हत्या और लूट की घटनाओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एनडीपीएस, गैंगस्टर और संगठित अपराध से काली कमाई करने वाले माफियाओं की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। वारदात, लूट, चोरी और फायरिंग करने वाले बदमाशों को सीधे एनकाउंटर में जवाब दिया गया, अक्सर गोली उनके पैरों में लगी, ताकि दोबारा अपराध करने की हिम्मत न जुटा सकें।

खाकी के भीतर भी चला चाबुक

एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है। मनबढ़, गैर-जिम्मेदार और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस का आचरण और व्यवहार जनता के प्रति बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एक लाख का इनामी शैतान मुठभेड़ में ढेर

भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान उर्फ फौजी को मार गिराया। बिलवा कृषि फार्म के पास हुई इस मुठभेड़ में एसओजी का एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ था। एसएसपी के अनुसार इफ्तेकार पिछले साल बिथरी चैनपुर क्षेत्र में हुई डकैती में वांछित था। उस पर गैर-जमानती वारंट जारी था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने 17 राउंड फायरिंग, जबकि पुलिस ने 12 राउंड जवाबी फायरिंग की।

कहां कितनी मुठभेड़

नगर प्रथम सर्किल – 11
नगर द्वितीय सर्किल – 12
नगर तृतीय सर्किल – 19
आंवला सर्किल – 10
मीरगंज सर्किल – 05
फरीदपुर सर्किल – 08
बहेड़ी सर्किल – 13
हाईवे सर्किल – 19
नवाबगंज सर्किल – 03

एसएसपी का साफ संदेश बरेली में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। जो कानून से टकराएगा, वह अंजाम भुगतेगा। खाकी के इस आक्रामक तेवर ने साफ कर दिया है, बरेली अब बदमाशों की नहीं, कानून की धरती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 09:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नगर आयुक्त का ताबड़तोड़ एक्शन, सफाई में लापरवाही पर नायक सस्पेंड, निर्माण कार्यों में खामियों पर भी अफसरों की फटकार

बरेली

स्कॉलरशिप में भारी लापरवाही, एक्शन में डीएम, बरेली कॉलेज को दिया अल्टीमेटम, अफसरों की भी लगी क्लास

बरेली

लैंडिंग फेल, फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, हवा में फंसी रही, 136 यात्रियों के साथ आखिर हुआ क्या?

बरेली

बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी, रोज़ बन रहे तीन हजार कार्ड, यहां बनवाएं

बरेली

नवाबगंज में किसानों ने जलाई गन्ने की होली, गन्ना मंत्री का पुतला फूंका, दो साल से 70 करोड़ का नहीं हुआ भुगतान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.