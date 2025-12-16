बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक एक जनवरी से अब तक नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्किल में बलात्कार, गोकशी, अपहरण, हत्या, लूट और छिनैती जैसे संगीन मामलों के 42 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इन सभी मुठभेड़ों में अपराधी घायल हुए। कई मामलों में पुलिस कर्मियों को भी गोलियां लगीं, लेकिन जवानों के हौसले चट्टान की तरह डटे रहे। गिरफ्तार बदमाशों में कई इनामी अपराधी भी शामिल हैं। नगर के तीनों सर्किलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, जबकि नवाबगंज सर्किल में सबसे कम तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया।