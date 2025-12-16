बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

एसएसपी अनुराग आर्य
बरेली। जिले में अपराधियों पर बरेली पुलिस कहर बनकर टूटी है। खाकी का ऐसा खौफ कायम हुआ कि बदमाशों की कमर ही टूट गई। एसएसपी अनुराग आर्य के सख्त निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक जनवरी से अब तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर 100 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 99 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक लाख रुपये का इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान उर्फ फौजी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया।
शहर से देहात तक चली इस आक्रामक कार्रवाई ने बदमाशों के होश उड़ा दिए हैं। लगातार हुई मुठभेड़ों से जिले में अपराधियों में दहशत और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। सबसे ज्यादा 42 एनकाउंटर नगर क्षेत्र के तीनों सर्किलों में हुए, जहां अपराधियों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया।
एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक एक जनवरी से अब तक नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्किल में बलात्कार, गोकशी, अपहरण, हत्या, लूट और छिनैती जैसे संगीन मामलों के 42 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इन सभी मुठभेड़ों में अपराधी घायल हुए। कई मामलों में पुलिस कर्मियों को भी गोलियां लगीं, लेकिन जवानों के हौसले चट्टान की तरह डटे रहे। गिरफ्तार बदमाशों में कई इनामी अपराधी भी शामिल हैं। नगर के तीनों सर्किलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, जबकि नवाबगंज सर्किल में सबसे कम तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया।
पुलिस की इस सख्ती का असर साफ दिख रहा है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में हत्या और लूट की घटनाओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एनडीपीएस, गैंगस्टर और संगठित अपराध से काली कमाई करने वाले माफियाओं की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। वारदात, लूट, चोरी और फायरिंग करने वाले बदमाशों को सीधे एनकाउंटर में जवाब दिया गया, अक्सर गोली उनके पैरों में लगी, ताकि दोबारा अपराध करने की हिम्मत न जुटा सकें।
एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है। मनबढ़, गैर-जिम्मेदार और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस का आचरण और व्यवहार जनता के प्रति बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख रुपये के इनामी डकैत इफ्तेकार उर्फ शैतान उर्फ फौजी को मार गिराया। बिलवा कृषि फार्म के पास हुई इस मुठभेड़ में एसओजी का एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ था। एसएसपी के अनुसार इफ्तेकार पिछले साल बिथरी चैनपुर क्षेत्र में हुई डकैती में वांछित था। उस पर गैर-जमानती वारंट जारी था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने 17 राउंड फायरिंग, जबकि पुलिस ने 12 राउंड जवाबी फायरिंग की।
नगर प्रथम सर्किल – 11
नगर द्वितीय सर्किल – 12
नगर तृतीय सर्किल – 19
आंवला सर्किल – 10
मीरगंज सर्किल – 05
फरीदपुर सर्किल – 08
बहेड़ी सर्किल – 13
हाईवे सर्किल – 19
नवाबगंज सर्किल – 03
एसएसपी का साफ संदेश बरेली में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। जो कानून से टकराएगा, वह अंजाम भुगतेगा। खाकी के इस आक्रामक तेवर ने साफ कर दिया है, बरेली अब बदमाशों की नहीं, कानून की धरती है।
