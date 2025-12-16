पटना में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला: यूपी के मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का किया बचाव

विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय फोटो खिंचवाई जा रही थी और नीतीश कुमार का आशय केवल यह था कि फोटो ठीक से आ जाए और चेहरा साफ दिखाई दे। उन्होंने कहा, “नीतीशजी का मकसद सिर्फ यह था कि तस्वीर अच्छी आए। अच्छे लोग अच्छी बात देखते हैं और खराब लोग खराब बात।”