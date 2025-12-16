16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बलिया

पटना में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला: यूपी के मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का किया बचाव

मंत्री निषाद ने अपने बयान में यह भी कहा कि केवल नकाब छूने पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और कई लोगों ने आपत्ति जताई।

बलिया

Abhishek Singh

Dec 16, 2025

UP News: पटना में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय निषाद ने कहा कि “वो भी तो आदमी ही हैं… नकाब छू लिया तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए।”

मंत्री निषाद ने अपने बयान में यह भी कहा कि केवल नकाब छूने पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और कई लोगों ने आपत्ति जताई।

मंत्री संजय निषाद ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय फोटो खिंचवाई जा रही थी और नीतीश कुमार का आशय केवल यह था कि फोटो ठीक से आ जाए और चेहरा साफ दिखाई दे। उन्होंने कहा, “नीतीशजी का मकसद सिर्फ यह था कि तस्वीर अच्छी आए। अच्छे लोग अच्छी बात देखते हैं और खराब लोग खराब बात।”

मंत्री निषाद ने आगे कहा कि जब कोई फोटो खिंचवा रहा होता है तो चेहरे का साफ दिखना जरूरी होता है, तभी यह पहचाना जा सकता है कि तस्वीर किसकी है। उनके अनुसार, इस पूरे मामले को गलत नजरिए से देखा जा रहा है और अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया है।

Published on:

16 Dec 2025 10:24 pm

