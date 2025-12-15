Ballia News: बलिया में युवक सीने में दागी छः गोली, हत्या में चार नामजद

Ballia news, Pic-Patrika
Ballia Murder News: बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के वंशी पैलेस मोहल्ला में शनिवार की शाम पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतक की पहचान राहुल यादव (25) पुत्र बच्चा यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रोबिन सिंह, पवन कुमार, रोहित कुमार व राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
रसड़ा क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि जांच में सामने आया है कि राहुल यादव शाम के समय घर के बाहर खड़ा था, तभी बाइक से पहुंचे तीन युवकों से उसकी बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने राहुल के सीने में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।
गोली चलने की सूचना मिलते ही उभांव थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। परिजन घायल राहुल को इलाज के लिए पहले मऊ ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल यादव पर मारपीट व विवाद से जुड़े कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। आशंका जताई जा रही है कि पुराने विवाद और रंजिश के चलते ही यह जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम गैंग संख्या 221715 से जुड़े एक सदस्य के रूप में भी सामने आया है।
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग