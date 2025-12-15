Ballia News: बलिया में युवक सीने में दागी छः गोली, हत्या में चार नामजद

स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल यादव पर मारपीट व विवाद से जुड़े कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। आशंका जताई जा रही है कि पुराने विवाद और रंजिश के चलते ही यह जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम गैंग संख्या 221715 से जुड़े एक सदस्य के रूप में भी सामने आया है।