Ballia News: शादी के 10 दिन बाद ही परीक्षा देने गई पत्नी प्रेमी संग फरार, मचा हड़कंप

बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज कुछ दिनों बाद ही नवविवाहिता परीक्षा देने के बहाने घर से निकलकर फरार हो गई। आरोप है कि जाते-जाते वह लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी भी साथ ले गई। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के पंदह गांव निवासी सतीश वर्मा की शादी 2 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाज से सिवानकलां गांव निवासी पूजा वर्मा के साथ हुई थी। गुरुवार को पूजा अपने पति के साथ दादर आश्रम स्थित श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा शुरू होने से पहले पूजा ने पति से घर लौट जाने और परीक्षा समाप्त होने के बाद लेने आने को कहा। पत्नी की बात मानकर सतीश घर लौट गया।
परीक्षा समाप्त होने के बाद जब सतीश कॉलेज पहुंचा तो पूजा वहां नहीं मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि पूजा परीक्षा देने आई ही नहीं थी। यह जानकारी मिलते ही पति और उसके परिजन सकते में आ गए।
परिजनों के अनुसार, पूजा घर से पिट्ठू बैग लेकर निकली थी। ननद द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया था कि बैग में परीक्षा से संबंधित कापी-किताबें हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें उसके कपड़े, महत्वपूर्ण कागजात और घर का अन्य सामान रखा था।
आरोप है कि पूजा नवानगर स्थित एक महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और वहीं के एक युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि पूजा अपने साथ ढाई से तीन लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और करीब 25 हजार रुपये नकद लेकर गई है। घटना से सतीश और उसका परिवार सदमे में है।
पीड़ित पति ने पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सिकंदरपुर मूलचंद चौरसिया ने बताया कि मामला संज्ञान में है। गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
