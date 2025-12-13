Ballia News: शादी के 10 दिन बाद ही परीक्षा देने गई पत्नी प्रेमी संग फरार, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के पंदह गांव निवासी सतीश वर्मा की शादी 2 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाज से सिवानकलां गांव निवासी पूजा वर्मा के साथ हुई थी। गुरुवार को पूजा अपने पति के साथ दादर आश्रम स्थित श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची। परीक्षा शुरू होने से पहले पूजा ने पति से घर लौट जाने और परीक्षा समाप्त होने के बाद लेने आने को कहा। पत्नी की बात मानकर सतीश घर लौट गया।