Ballia News: पति करने जा रहा था दूसरी शादी, पहली पत्नी ने मंडप में किया हंगामा, दुल्हा फरार

इसी दौरान झारखंड के खरसांवा जिले की लक्ष्मी अपने वकील और दोकटी पुलिस के साथ पहुंची। लक्ष्मी ने दावा किया कि उसकी राजेश से 10 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी और राजेश ने उससे तलाक का मुकदमा भी बलिया में दायर किया था। फेसबुक के जरिए उसे राजेश की दूसरी शादी की सूचना मिली, जिसके बाद वह तुरंत उसके गांव पहुंची, पर घर बंद मिला। लोगों से पता चला कि शादी लालगंज के एक लॉज में हो रही है, तो उसने पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंच गई।