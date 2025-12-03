Ballia News: दिसंबर माह के लिए बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी, ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे कटेगी बिजली

अवर अभियंता विद्युत राम विलास खरवार ने बताया कि पूरे तहसील क्षेत्र में दिसंबर माह के दौरान बिजली आपूर्ति तय समय-सारणी के अनुसार ही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइन चेकिंग, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव और ओवरलोड प्रबंधन के लिए ये कटौती आवश्यक है।