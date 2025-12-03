3 दिसंबर 2025,

बुधवार

बलिया

Ballia News: दिसंबर माह के लिए बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी, ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे कटेगी बिजली

बिजली निगम ने दिसंबर महीने के लिए बिजली सप्लाई का नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ढाई घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तक निर्धारित कटौती की जाएगी।

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 03, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले में बिजली निगम ने दिसंबर महीने के लिए बिजली सप्लाई का नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ढाई घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तक निर्धारित कटौती की जाएगी।

अवर अभियंता विद्युत राम विलास खरवार ने बताया कि पूरे तहसील क्षेत्र में दिसंबर माह के दौरान बिजली आपूर्ति तय समय-सारणी के अनुसार ही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइन चेकिंग, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव और ओवरलोड प्रबंधन के लिए ये कटौती आवश्यक है।

शहरी क्षेत्र में कटौती का समय


शहरी इलाकों में प्रतिदिन दो बार अल्प अवधि की कटौती तय की गई है—

सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक

दोपहर 12:45 से 1:45 बजे तक

ग्रामीण क्षेत्र में कटौती का समय


ग्रामीण फीडरों पर अधिक समय की नियमित कटौती लागू होगी—

सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक

दोपहर 3:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के अलावा अनावश्यक कटौती नहीं की जाएगी।

03 Dec 2025 09:05 pm

Ballia News: दिसंबर माह के लिए बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी, ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे कटेगी बिजली

