Ballia News: दिसंबर माह के लिए बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी, ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे कटेगी बिजली

Ballia News: बलिया जिले में बिजली निगम ने दिसंबर महीने के लिए बिजली सप्लाई का नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ढाई घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तक निर्धारित कटौती की जाएगी।
अवर अभियंता विद्युत राम विलास खरवार ने बताया कि पूरे तहसील क्षेत्र में दिसंबर माह के दौरान बिजली आपूर्ति तय समय-सारणी के अनुसार ही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइन चेकिंग, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव और ओवरलोड प्रबंधन के लिए ये कटौती आवश्यक है।
शहरी इलाकों में प्रतिदिन दो बार अल्प अवधि की कटौती तय की गई है—
सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक
दोपहर 12:45 से 1:45 बजे तक
ग्रामीण फीडरों पर अधिक समय की नियमित कटौती लागू होगी—
सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
दोपहर 3:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के अलावा अनावश्यक कटौती नहीं की जाएगी।
