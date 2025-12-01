Ballia News: मंत्री संजय निषाद के बयान पर बवाल करणी सेना ने 5 लाख 51 हजार रुपए का इनाम घोषित किया

कमलेश सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद टिकट बेचकर पैसे कमाता है और निषाद समाज को गुमराह करता है, वह बलिया जैसे ऐतिहासिक जनपद को ‘दलाल’ कह रहा है। उन्होंने कहा कि संजय निषाद निषाद वंश को बेचकर अपने परिवार को पाल रहे हैं और अपने बेटे को सांसद बनवाकर खुद मंत्री बने हैं।