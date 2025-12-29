Ballia News: सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, मचा कोहराम

Ballia Accident News: बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बा क्षेत्र अंतर्गत जलालीपुर चट्टी पर रविवार देर शाम सड़क हादसे में एक शिक्षक की जान चली गई। नगरा थाना क्षेत्र के भिटकुना गांव निवासी राजेश कुमार यादव (45) प्राथमिक विद्यालय एकईल नंबर–3 में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। वह अपने परिवार के साथ सिकंदरपुर के कल्पा मंदिर के पास स्थित अशोक वर्मा के मकान में किराए पर निवास कर रहे थे।