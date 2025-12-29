Ballia News: सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, मचा कोहराम

Ballia news,pic- patrika
Ballia Accident News: बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बा क्षेत्र अंतर्गत जलालीपुर चट्टी पर रविवार देर शाम सड़क हादसे में एक शिक्षक की जान चली गई। नगरा थाना क्षेत्र के भिटकुना गांव निवासी राजेश कुमार यादव (45) प्राथमिक विद्यालय एकईल नंबर–3 में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। वह अपने परिवार के साथ सिकंदरपुर के कल्पा मंदिर के पास स्थित अशोक वर्मा के मकान में किराए पर निवास कर रहे थे।
रविवार शाम शिक्षक राजेश यादव बस स्टेशन की ओर से अपने कमरे पर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जलालीपुर चट्टी में सुभानल्लाह के आरा मिल के सामने वह बाइक के पास रुके ही थे, तभी मनियर की तरफ से आ रही तेज़ रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर अत्यंत जोरदार थी, जिससे वह बाइक समेत दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक पड़ताल के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। सिपाही ने शव को जिला अस्पताल बलिया भेजा, जहां से उसे आगे की विधिक प्रक्रिया के लिए सुरक्षित कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है और पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग