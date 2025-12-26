26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बलिया

Ballia News: बेखौफ बदमाशों ने चखना दुकानदार को मारी गोली, मौत से मचा हड़कंप

25 दिसंबर की रात करीब 9:45 बजे, राघोपुर चट्टी से लगभग एक किलोमीटर आगे नगरा रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास, बेखौफ बदमाशों ने चखना दुकानदार संतोष सिंह उर्फ बागी (48 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

बलिया

image

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia Crime: बलिया जनपद में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद देखने को मिले। 25 दिसंबर की रात करीब 9:45 बजे, राघोपुर चट्टी से लगभग एक किलोमीटर आगे नगरा रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास, बेखौफ बदमाशों ने चखना दुकानदार संतोष सिंह उर्फ बागी (48 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।


मृतक संतोष सिंह, पुत्र राम अवध सिंह, मूल रूप से ग्राम बेलसडी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के निवासी थे और शराब की दुकान के बगल में चखना की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी गोलू सिंह (पुत्र अज्ञात), निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर, अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी


गोली लगने से संतोष सिंह के सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही रसड़ा कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य संकलन करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शव का पंचायतनामा भरकर मर्चरी हाउस बलिया भेज दिया गया।


अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, श्री दिनेश कुमार शुक्ला ने घटना को गंभीरता से लेते हुए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया है। एएसपी ने भरोसा दिलाया कि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।


पुलिस की सक्रियता के बावजूद, इस घटना ने जनपद की कानून-व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वे जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं।

