Ballia News: बेखौफ बदमाशों ने चखना दुकानदार को मारी गोली, मौत से मचा हड़कंप



गोली लगने से संतोष सिंह के सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही रसड़ा कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य संकलन करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। शव का पंचायतनामा भरकर मर्चरी हाउस बलिया भेज दिया गया।