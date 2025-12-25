Ballia News: नरहीं वसूली कांड के सभी आरोपी बहाल, सभी का स्थानांतरण लखनऊ



नरही वसूली कांड में आरोपित पुलिसकर्मियों में तत्कालीन थाना प्रभारी (एसओ) पन्नेलाल और उनके नायब एसआई मंगला प्रसाद उपाध्याय को फिंगर प्रिंट ब्यूरो, लखनऊ भेजा गया है। वहीं चौकी प्रभारी कोरंटाडीह एसआई राजेश कुमार प्रभाकर को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, लखनऊ में तैनात किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी चंद्रजीत यादव, कांस्टेबल प्रशांत सिंह, सतीश चंद्र गुप्ता और बलराम सिंह को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, लखनऊ में जिम्मेदारी सौंपी गई है।