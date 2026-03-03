रेफर होने के बाद भी एंबुलेंस के लिए घंटों तड़पती रही सड़क हादसे में घायल वृद्धा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल



सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के लिए शुरुआती एक घंटा यानी 'गोल्डन आवर' जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय करता है। सीयर सीएचसी की इस घटना ने साबित कर दिया है कि करोड़ों रुपये के बजट और 'कुछ ही मिनटों में पहुंचने' का दावा करने वाली एंबुलेंस सेवाएं आज भी कागजों पर ही ज्यादा दौड़ रही हैं। एक 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला, जिसके सिर में गंभीर चोट है और कान से खून बह रहा है, उसे रेफर करने के बाद घंटों एंबुलेंस न मिलना केवल एक लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की मुस्तैदी तब तक बेमानी है, जब तक कि गंभीर मरीजों को हायर सेंटर तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने का मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम न हो। स्वास्थ्य महकमे के उच्चाधिकारियों को इस घटना का संज्ञान लेते हुए एंबुलेंस सेवाओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए, ताकि भविष्य में मरीज की सांसें एंबुलेंस के इंतजार में न टूटें।