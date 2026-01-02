Ballia News: नए वर्ष पर दो गुटों में हुई जबरदस्त मार पीट में एक की मौत, दूसरा गंभीर

Ballia Crime: बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी–सहतवार मार्ग पर 1 जनवरी की रात हुई हिंसक मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का उपचार वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल में जारी है।मृत युवक की पहचान अन्नू तिवारी (32), पुत्र परशुराम तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक राहुल तिवारी (30), पुत्र स्व. गणेश तिवारी, भी बहुआरा गांव के निवासी हैं।