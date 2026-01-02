2 जनवरी 2026,

बलिया

Ballia News: नए वर्ष पर दो गुटों में हुई जबरदस्त मार पीट में एक की मौत, दूसरा गंभीर

बलिया में 1 जनवरी की रात हुई हिंसक मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का उपचार वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल में जारी है।मृत युवक की पहचान अन्नू तिवारी (32), पुत्र स्व. परशुराम तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार के रूप में हुई है।

Ballia Crime: बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी–सहतवार मार्ग पर 1 जनवरी की रात हुई हिंसक मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल का उपचार वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल में जारी है।मृत युवक की पहचान अन्नू तिवारी (32), पुत्र परशुराम तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक राहुल तिवारी (30), पुत्र स्व. गणेश तिवारी, भी बहुआरा गांव के निवासी हैं।

नए साल के जश्न में मारपीट


घटना 1 जनवरी 2026 की रात लगभग 10:30 बजे, सरकारी शराब की दुकान से करीब 100 मीटर आगे घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह मारपीट इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में खून बिखरा मिला। मौके पर अंडे भी पड़े मिले, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।


हालांकि, मारपीट के कारण और इसमें शामिल व्यक्तियों की अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस के अनुसार, घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी वाराणसी में भर्ती राहुल तिवारी के होश में आने और बयान दर्ज होने के बाद ही मिल सकेगी। सहतवार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल व्याप्त है।

