ओमप्रकाश राजभर बोले- ब्राह्मण विधायकों की बैठक को तिल का ताड़ बनाया जा रहा

Om Prakash Rajbhar Baliya visit बलिया में ओमप्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को अधिकार दिया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब जनता ने नरेंद्र मोदी को अधिकार दिया है। नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से काम करेंगे या कांग्रेस के नेताओं से पूछ कर करेंगे? सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज देश की पहचान विश्व में हो रही है। सड़क, रेल, हवाई जहाज की आज कनेक्टिविटी बढ़ गई है। सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंच रहा है।