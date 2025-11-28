Ballia News: पति पत्नी ने खाया जहर, एक की मौत, पत्नी गंभीर

नाजुक होने पर परिजनों ने दोनों को सीएचसी सीयर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। परिजन सूरज को वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उधर, शशि का इलाज मऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।