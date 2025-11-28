Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: पति पत्नी ने खाया जहर, एक की मौत, पत्नी गंभीर

बेल्थरा रोड के उभांव थाना क्षेत्र के पशुहारी गांव में वैवाहिक विवाद के चलते पति-पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने का मामला सामने आया है। इसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

बलिया

Abhishek Singh

Nov 28, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के बेल्थरा रोड के उभांव थाना क्षेत्र के पशुहारी गांव में वैवाहिक विवाद के चलते पति-पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने का मामला सामने आया है। इसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, पशुहारी गांव निवासी 29 वर्षीय सूरज राजभर गुरुवार शाम नशे की हालत में घर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका अपनी 28 वर्षीय पत्नी शशि से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर दोनों ने तनाव में आकर जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया।

आनन फानन में घर वाले लेकर पहुंचे अस्पताल

नाजुक होने पर परिजनों ने दोनों को सीएचसी सीयर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। परिजन सूरज को वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उधर, शशि का इलाज मऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

सूरज की मौत से परिवार में शोक की लहर है। उनकी शादी लगभग एक वर्ष पूर्व हुई थी। वह दो भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर पर थे। परिजनों ने शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया।

इस मामले पर उभांव एसएचओ संजय शुक्ला ने बताया कि फिलहाल उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। यदि परिजनों की ओर से तहरीर मिलती है, तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

28 Nov 2025 10:21 pm

Ballia News: पति पत्नी ने खाया जहर, एक की मौत, पत्नी गंभीर

