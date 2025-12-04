Ballia News: लूडो में हार जाने के बाद दोस्त करता था व्यंग्य, मौका मिलते ही भतीजे की कर दी हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा

फेफना थाना क्षेत्र के आमडारी गांव निवासी प्रतीक वर्मा ने 10 वर्षीय यशवंत उर्फ शिवम को पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी। मंगलवार देर रात आमडारी से पकड़ी जाने वाले मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रतीक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस, खाली खोखा और कीचड़ लगे कपड़े बरामद किए गए हैं।