इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार, मां की चीखें और गर्भवती पत्नी का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही बाइक मुख्य मार्ग पर चढ़ी, पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक लगभग 10 फीट दूर जा गिरे। लोगों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन संतोष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। संतोष सिंह परिवार के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता का निधन लगभग 15 साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी वही निभाते थे।