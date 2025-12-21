Ballia News: बलिया में गोलियों तड़तड़ाहट, आयुष यादव हत्याकांड के 4 आरोपियों को लगी गोली

Ballia Crime: बलिया जिले के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उभांव थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में शनिवार देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में हत्या में शामिल चार शूटर घायल हो गए। इस दौरान एक बदमाश फरार होने के बाद पकड़ा गया। पूछताछ में 5 बदमाशों ने 13 दिसंबर को राहुल उर्फ आयुष यादव की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिससे हत्याकांड की साजिश का खुलासा हुआ।