Ballia News:10 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

Ballia Crime: बलिया में 10 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी प्रतीक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने दबोच लिया।