Ballia News:10 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

Ballia Crime: बलिया में 10 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी प्रतीक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने दबोच लिया।
पुलिस पूछताछ में प्रतीक ने चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि अपने मोहल्ले के शत्रुधन वर्मा से पुरानी रंजिश और तंज कसने का बदला लेने के लिए उसने शत्रुधन वर्मा के 10 वर्षीय भतीजे शिवम वर्मा उर्फ यशवंत की हत्या की थी।
आरोपी ने शिवम को बहला-फुसलाकर खेत की तरफ ले गया, जहां उसने बच्चे को एक गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर मार डाला। हत्या के बाद उसने शव को बोरे में भरकर छिपा दिया था।
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
